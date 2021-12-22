После введения платной парковки в центре Пекина весь общественный транспорт станет бесплатным

Мэр столицы КНР Чэнь Цзинин официально объявил, что парковка в историческом центре города с 1 января 2022 года будет оплачиваться автовладельцами, но общественный транспорт при том наоборот сделают бесплатным.

«К сожалению, растущее благосостояние граждан и кратный рост числа автомобилей, вынудил нас пойти на эту непопулярную меру, – признал он. – Припарковаться в центральных районах Пекина уже через две недели будет можно только платно, в среднем около 2 юаней (23 руб. – прим.) в час. Чтобы компенсировать жителям и туристам возможные издержки, мы приняли решение сделать весь общественный транспорт бесплатным».

Мэр отметил, что эта мера не принесёт прибыли, а напротив, потребует дополнительных расходов городского бюджета, но для Китая было бы «бесчестьем» поступить иначе.

“По предварительным оценкам, платные парковки будут ежегодно приносить в казну около миллиарда юаней, а введение бесплатного проезда потребует не менее 1,6 млрд. Но мы готовы к этим расходам. Китай – это государство для народа, граждане не должны нести тратиться из-за инициатив властей”, – подчеркнул Цзинин.

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