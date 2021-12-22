Таран: Киев провалил обещанное американцам реформирование СБУ и избрание главы САП. Стоит ли теперь надеяться на оружие, средства, кредиты от США?

Перечитываю совместное коммюнике Байдена и Зеленского от 2 сентября 2021 года. В нем американцы пообещали нам всестороннюю помощь.

А мы должны были сделать две ключевые вещи:

в области структурных изменений Киев взял на себя обязательство избрания нового специализированного антикоррупционного прокурора “в соответствии с лучшими международными практиками”;

реформирование Службы безопасности Украины путем упорядочения и четкого определения ее полномочий и усиления правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор”.

Как видим, оба ключевых обещания провалены.

Новый закон о СБУ не принят, а то, что происходило вчера во время избрания руководителя САП, стоит назвать лучшим международным позором.

В таких обстоятельствах стоит ли надеяться Украине на соблюдение обещаний со стороны США предоставить нам дополнительное оружие, средства, кредиты?

Вопрос риторический.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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