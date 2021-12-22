Мать Шеремета о расследовании смерти сына: Я вообще не рассчитываю на скорый результат

“Уж сколько времени прошло! Павлу исполнилось бы 50 лет. Я вообще не рассчитываю на скорый результат в расследовании. Дай Бог мне дожить до того времени, чтобы хоть что-нибудь узнать. Прошло пять лет, и за это время можно было что-нибудь да и сделать. Но если с самого начала не сделали – то дальше и подавно”, – говорит она.

Людмила Шеремет поблагодарила белорусских журналистов, членов запрещенной на родине Белорусской ассоциации журналистов, которые сейчас живут и работают в Киеве, за то, что они собрались у памятника Шеремету на пятилетие его гибели, а также в день его памяти.

“Я благодарна и украинским журналистам, руководству НСЖУ. Я видела на митинге сыновних коллег из “Украинской правды” и его друзей. Эти люди стали и моими близкими друзьями. Они мне звонят по телефону, поддерживают. Я также благодарна Украине за то, что она помогает нашим белорусским ребятам, которые по воле судьбы оказались в такой сложной ситуации. У нас все негосударственные газеты и онлайн-ресурсы объявлены экстремистскими”, – рассказала женщина.

Она упомянула, то у Шеремета был сайт “Белорусский партизан”, и он также был признан экстремистским.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет. Шевченковский райсуд Киева на заседании 27 сентября этого года смягчил меру пресечения Антоненко с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест (с 23.00 до 6.00).

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству. В МВД считают, что дело об убийстве Шеремета могут отправить на новое рассмотрение.

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