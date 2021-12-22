Рахманин считает, что Зеленский пытается уйти от ответственности за выполнение Минских соглашений

В опубликованном 10 декабря интервью телеканалу “1+1” Зеленский сказал, что не исключает “референдума относительно Донбасса в целом”. “Это может быть в целом относительно прекращения войны”, – объяснял глава государства.

“Я думаю, что оговорка Зеленского о возможности референдума связана с тем, что ему или намекают, или прямым текстом говорят (я этого не знаю и не могу знать) выполнять Минские соглашения. Частично или полностью в том или ином виде. А он к этому не готов. Он наконец-то уже понял, к каким реальным губительным последствиям это может привести”, – прокомментировал Рахманин.

Нардеп считает, что президент “не желает этого делать”.

“Для этого он выбирает референдум как способ избегать ответственности. Условно говоря, если народ Украины на референдуме скажет: “Хорошо, делай это”, – он всегда сможет сказать: это воля народа. Если народ (а социологические опросы показывают, что украинцы за мир, но не любой ценой и отношение к Минским договоренностям у них достаточно критическое) скажет: “Нет”, у него будет формальная возможность сказать: понимаете, я бы и хотел, но народ – против. То есть мне кажется, что таким образом он хочет избегать ответственности”, – объяснил Рахманин.

По его словам, намерение у Зеленского, “как и все это время, – избегать возможности выполнять Минские соглашения, пока есть такая возможность”.

“Насколько ему это удастся, это время покажет”, – подчеркнул нардеп.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

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