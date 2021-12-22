Заказала мясо на свидании – значит, сильная: какие выводы о нас тайком делают мужчины

На свидании девушкам порой кажется, что мужчина их не слушает или не обращает внимания на какие-то мелкие детали. На самом деле представители сильного пола гораздо более наблюдательны, чем женщины могут себе вообразить. Вот на основании каких нюансов они делают любопытные выводы.

Выражение лица

Мужчины прекрасно считывают грусть, неискренность, разочарование. Наличие у девушки потухшего взгляда может свести на нет желание дальше продолжать общение и строить отношения. А вот если у женщины горят, искрятся глаза, то представителей сильного пола это подстегивает. За такую барышню они готовы побороться.

Цвет одежды

Красный — цвет страсти, любви, огня. С одной стороны, мужчин заводит, если девушка появляется на свидании в одежде такого цвета. Но, с другой стороны, если наряд слишком вызывающий, да еще и алый, то парень делает вывод, что дама уж очень отчаянно жаждет любви и мечтает поскорее избавиться от одиночества. Это может его отпугнуть.

Черный цвет у мужчин ассоциируется с надежностью и в то же время с застенчивостью, строгостью. Розовый — символ нежности, тепла, но если девушка полностью копирует стиль Барби и предстает в «кукольном» образе, то ее могут воспринять как инфантильную особу или потенциальную содержанку.

Пение в душе

Многих девушек удивляет вопрос мужчины на свидании, а поет ли она в душе. «Что за ерунда? Какая разница, пою я или нет?» – думают в этот момент женщины. А для мужчин это вовсе не ерунда. Если женщина признается, что не поет в душе, то парни делают вывод, что она зажата, строга, требовательна, что не ощущает чувства свободы. Это для многих представителей сильного пола минус.

А вот если девушка поет в душе, значит, она свободна внутренне, возможно, счастлива и беззаботна. Такие качества больше импонируют мужчинам.

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Переписка

Парни знают, что в переписке девушки более искренни и могут сказать о себе больше, чем при реальной встрече. Поэтому женские сообщения подвергаются жесткому анализу.

Например, фразы девушки наподобие «я чувствую», «я верю» и т.д. свидетельствуют о ее эгоцентричности. Если же она употребляет слова «верь мне», то это говорит о ее искренности и честности.

Напитки

Мужчины могут понять настроение девушки по напиткам, которые она заказывает. Если она выбирает алкоголь, то настроена на романтичную атмосферу, не боится открыться партнеру. В то же время если женщина заказывает коктейль за коктейлем, это может насторожить и заставить задуматься над тем, а нет ли у нее зависимости от спиртного.

Девушка, которая не пьет в принципе и заказывает себе “Колу”, например, не вызовет вопросов. Если же она говорит, что иногда пьет алкоголь, но на свидании заказывает себе “Колу” или минералку, это говорит о том, что пока она дистанцируется от мужчины и не доверяет ему.

Еда

Если женщина на свидании заказывает мясо, то мужчины делают вывод, что она сильная, уверенная в себе личность. А еще она честная и искренняя. Если девушка почти ничего не ест или формально заказывает овощной салатик, то ее принимают за скрытную персону, которая хочет показаться лучше, чем есть на самом деле.

Но если женщина говорит, что просто придерживается правильного питания, регулярно посещает тренажерный зал, и это видно по ее фигуре, тогда мужчину это совсем не смутит и не заставит усомниться в искренности спутницы.