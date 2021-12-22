Как сделать макияж с блестками и не составить конкуренцию новогодней елке: какой мейкап будет выглядеть аккуратно и не вульгарно

Скоро уже наступят новогодние праздники, и каждой девушке хочется выглядеть ярко, красиво и просто невероятно. Чтобы привнести в свой образ немного стиля и гламура, стоит сделать красивый макияж с блестками.

Однако при нанесении блеска нужно знать меру и не переборщить, чтобы не выглядеть слишком вульгарно. Вот несколько советов относительно того, как сделать мейкап, который будет смотреться аккуратно.

Основные правила выполнения макияжа с блестками

Глиттер для украшения лица и тела применяется очень давно. В 19-м веке использовать такую косметику было достаточно опасно, так как ее изготавливали из измельченного стекла. Современные блестки появились в 30-х годах прошлого века. Есть некоторые правила использования этого средства, которые нужно учитывать.

Не забывайте основной принцип “меньше – значит больше”. Желательно выбирать максимально легкие и простые варианты, например глиттер со светлыми пастельными оттенками, тени для век с блестками и т. д.

Если хочется сделать легкий акцент на глазах, то стоит приобрести подводку с блестками. Также дополнить макияж можно соответствующей одеждой и аксессуарами, чтобы выглядеть просто невероятно.

Вот несколько интересных вариантов мейкапа.

Нанести подводку на верхнее веко

Если хочется сделать легкий акцент на глазах при помощи блеска, то можно нанести подводку с глиттером на верхнее веко.

Это могут быть как традиционные стрелки, так и новые трендовые варианты макияжа.

Подчеркнуть нижнее веко

Для этого нужно накрасить ресницы тушью, нанести на верхнее веко свои любимые тени.

Затем сделать блестящий акцент, просто нанеся на нижнее веко подводку с блестками.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Это может быть как просто тоненькая полоска, которая точно очерчивает веко, так и более длинная стрелка.

Блестки на верхнем веке

Можно полностью покрыть верхнее веко блестками, нанеся их в виде теней. Такой макияж будет выглядеть красиво и совершенно не вульгарно с каким-нибудь максимально простым нарядом.

Например, можно надеть атласное платье-комбинацию пастельного оттенка и нанести на веки темные тени с блеском.

Блестки на скулах

В таком случае блестки легко могут заменить хайлайтер. Стоит использовать глиттер, чтобы сделать акцент не только на скулах, но и на всем теле.

Например, нанести блеск на ключицы, плечи или же зону декольте. Нужно обязательно выбирать соответствующий наряд, который поможет продемонстрировать блестки.

Блестки на бровях

Для этого нужно использовать подводку с глиттером, чтобы провести очень тонкую линию под бровями.

Больше ничего выделять не нужно. В итоге получится яркий, но не вульгарный макияж.

Также можно просто накрасить ресницы тушью и красиво завить их. После этого нанести на веки тени любого цвета, прорисовать при помощи подводки с глиттером стрелки. На брови нанести немного блеска. Это поможет добавить образу красивое сияние.

Блестки на губах

Самый лучший вариант добавить красивый и яркий блеск в создаваемый образ – подобрать блеск для губ с глиттером. Он поможет добавить образу яркости и притягательности, но при этом макияж не будет выглядеть слишком тяжелым.