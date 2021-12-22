Как сделать макияж с блестками и не составить конкуренцию новогодней елке: какой мейкап будет выглядеть аккуратно и не вульгарно
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Скоро уже наступят новогодние праздники, и каждой девушке хочется выглядеть ярко, красиво и просто невероятно. Чтобы привнести в свой образ немного стиля и гламура, стоит сделать красивый макияж с блестками.
Однако при нанесении блеска нужно знать меру и не переборщить, чтобы не выглядеть слишком вульгарно. Вот несколько советов относительно того, как сделать мейкап, который будет смотреться аккуратно.
Основные правила выполнения макияжа с блестками
Глиттер для украшения лица и тела применяется очень давно. В 19-м веке использовать такую косметику было достаточно опасно, так как ее изготавливали из измельченного стекла. Современные блестки появились в 30-х годах прошлого века. Есть некоторые правила использования этого средства, которые нужно учитывать.
Не забывайте основной принцип “меньше – значит больше”. Желательно выбирать максимально легкие и простые варианты, например глиттер со светлыми пастельными оттенками, тени для век с блестками и т. д.
Если хочется сделать легкий акцент на глазах, то стоит приобрести подводку с блестками. Также дополнить макияж можно соответствующей одеждой и аксессуарами, чтобы выглядеть просто невероятно.
Вот несколько интересных вариантов мейкапа.
Нанести подводку на верхнее веко
Если хочется сделать легкий акцент на глазах при помощи блеска, то можно нанести подводку с глиттером на верхнее веко.
Это могут быть как традиционные стрелки, так и новые трендовые варианты макияжа.
Подчеркнуть нижнее веко
Для этого нужно накрасить ресницы тушью, нанести на верхнее веко свои любимые тени.
Затем сделать блестящий акцент, просто нанеся на нижнее веко подводку с блестками.
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Это может быть как просто тоненькая полоска, которая точно очерчивает веко, так и более длинная стрелка.
Блестки на верхнем веке
Можно полностью покрыть верхнее веко блестками, нанеся их в виде теней. Такой макияж будет выглядеть красиво и совершенно не вульгарно с каким-нибудь максимально простым нарядом.
Например, можно надеть атласное платье-комбинацию пастельного оттенка и нанести на веки темные тени с блеском.
Блестки на скулах
В таком случае блестки легко могут заменить хайлайтер. Стоит использовать глиттер, чтобы сделать акцент не только на скулах, но и на всем теле.
Например, нанести блеск на ключицы, плечи или же зону декольте. Нужно обязательно выбирать соответствующий наряд, который поможет продемонстрировать блестки.
Блестки на бровях
Для этого нужно использовать подводку с глиттером, чтобы провести очень тонкую линию под бровями.
Больше ничего выделять не нужно. В итоге получится яркий, но не вульгарный макияж.
Также можно просто накрасить ресницы тушью и красиво завить их. После этого нанести на веки тени любого цвета, прорисовать при помощи подводки с глиттером стрелки. На брови нанести немного блеска. Это поможет добавить образу красивое сияние.
Блестки на губах
Самый лучший вариант добавить красивый и яркий блеск в создаваемый образ – подобрать блеск для губ с глиттером. Он поможет добавить образу яркости и притягательности, но при этом макияж не будет выглядеть слишком тяжелым.
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