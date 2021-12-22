 

Собянин отметил устойчивость системы здравоохранения Москвы

22.12.2021, 14:28, Разное
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Все заболевшие москвичи получили необходимую медицинскую помощь, отметил градоначальник. “Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии”, – сказал он.

Собянин подчеркнул, что жители столицы во всех районах города будут получать медицинскую помощь в шаговой доступности от дома.

Мэр уточнил, что в районах, где медицинских учреждений объективно не хватает, будет открыто около 30 новых поликлиник.

Также Собянин напомнил о продолжающейся программе реконструкции медицинских учреждений. Количество зданий под комплексный ремонт увеличено до 200, уточнил градоначальник.

Новые больницы сформируют современный стандарт качества стационарной помощи в столице, подчеркнул мэр.



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