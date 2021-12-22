Собянин рассказал о развитии цифровых сервисов в Москве

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22.12.2021, 14:28, Разное
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В Москве внедрена система видеонаблюдения, которая помогла значительно снизить преступность и дорожный травматизм, отметил мэр.

“Число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж – в 13 раз, хищений автомобилей – в девять раз, погибших в ДТП – в два раза”, – уточнил градоначальник.

Он сообщил, что технологии искусственного интеллекта и распознавания речи продолжат развиваться в Москве.

Также развитие цифровых технологий позволяет полностью избавить граждан от необходимости оформлять бумаги при получении госуслуг, отметил Собянин. Оформление большинства пособий и документом стало быстрым и комфортным.

“Необходимо полностью избавить граждан от оформления бумаг, без которых с учетом в современном цифровом мире можно прекрасно обойтись”, – сказал градоначальник.

Он напомнил, что в уходящем году власти столицы отменили медицинские справки для дошкольников. Теперь документ автоматически загружается в ЕМИАС и отображается в электронном дневнике.

Услуги должны становиться проактивными, подчеркнул мэр. “Например, не дожидаюсь запроса портал mos.ru будет предлагать обновить документы, получить пособие или решить другой важный вопрос”, – сказал Собянин.



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