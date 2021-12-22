В Рыбинске проходит новогодняя поздравительная акция, а окна украшают городскими достопримечательностями ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске проходит новогодняя поздравительная акция, а окна украшают городскими достопримечательностями

22.12.2021, 14:32, Новости
Теги: , ,

Детские сады и школы Рыбинска приняли участие в благотворительной акции.

Дети подготовили для работников и пациентов медицинских учреждений города новогодние плакаты, открытки и украшения. Передача поделок в больницы и поликлиники началась на прошлой неделе. Сегодня подарки от детей, которые они сделали своими руками, вручили коллективу детской больницы.

— Сегодня мы приносим радость нашим врачам, поддерживаем в тот момент, когда им приходится нелегко. Учреждения образования Рыбинска уже не первый год участвует в поздравительной акции. Надеемся, что такая поддержка со стороны детей создаст праздничное настроение и уют на рабочих местах, — сказала заместитель директора департамента, начальник отдела дошкольного образования Жанна Монахова.

Детские работы будут размещены в холлах и коридорах учреждений здравоохранения. Открытки со словами поддержки и пожеланиями здоровья вручат не только врачам и медсестрам, но и пациентам больниц.

— В этой больнице лежат самые маленькие пациенты, они как никто ждут Нового года, верят в чудо. А все эти замечательные поделки, плакаты и открытки создадут у детей ощущение праздника и поспособствуют быстрейшему выздоровлению, — прокомментировала депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова.

Всего больницам и поликлиникам Рыбинска было передано более 400 работ детей.

Тем временем, окна учебного здания Рыбинского кадетского корпуса украшают виды городских достопримечательностей.

Узнаваемые силуэты Спасо-Преображенского собора, Никольской часовни, железнодорожного вокзала и рыбинского драматического театра сделаны руками учащихся 5-11 классов из обычной бумаги. Тема новогоднего внутришкольного конкурса — 950-летие Рыбинска.

Какую из достопримечательностей города рисовать и вырезать для конкурса кадеты выбирали жеребьевкой. Валерии Каштановой достался Волжский мост.

— На самом деле делать такие силуэтные фигуры очень непросто, работа тонкая, нож быстро затупляется, а ножницами неудобно вырезать, — поделилась учащаяся 8-а класса Валерия Каштанова.

Теперь по коридору второго этажа учебного корпуса можно проводить экскурсии. К новогоднему украшению окон были привлечены и учащиеся младших классов кадетского корпуса. Их тема – русские сказки.

— Очень интересно прорисованы детали, это говорит о том, что дети внимательно относятся к тому, что видят. Мы стараемся такими конкурсными заданиями воспитывать любовь к городу, развивать важные для процесса обучения качества: усидчивость, аккуратность. Я считаю, что с задачей ребята справились замечательно, — отметила директор департамента образования Римма Брядовая.

Конкурс украшения окон к праздникам стал традиционным для учреждений рыбинской системы образования. Тематическое оформление делают к 9 Мая, 1 сентября, 8 Марта.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Каскад Верхневолжских ГЭС отметил День энергетика благотворительной акцией

21.12 / В Рыбинске строят шестиметрового Деда Мороза

21.12 / Ярославцы стали чаще обсуждать проблемы на работе с родственниками и друзьями

20.12 / В Рыбинске вакцинацию от коронавируса прошли более 58 тысяч человек

18.12 / Главный Дед Мороз страны поздравил рыбинцев с учетом требований Роспотребнадзора

17.12 / В Рыбинске снова растет заболеваемость Covid-19

17.12 / Зарплата в конверте и зарплата медсестры

17.12 / К сведению родителей, имеющих на иждивении детей-инвалидов

17.12 / Ждем «ультраполярное вторжение»

16.12 / Новогодние новости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика