Подарочки – Личное мнение

Наши селебрити — люди деятельные. Конец декабря — начали дарить друг другу подарки.

Мало того, что дарят, но ещё и показывают в Инстаграме, что именно дарят.



Фото: Соцсети

Ну, такоэ — главное, чтобы дорого.

Я люблю дорогие подарки. Но они должны быть обоснованно дорогими, чтобы это чувствовалось, и вещь была полезная и бомбезная. Вот такие подарки я дарю дорогим мне людям. В том числе — себе!

Вот вам пример: подарила себе 6 лет назад массажный комплект Pranamat ECO — коврик и подушку. Дорого? За эти годы ежедневный массаж мне обошёлся примерно в 5 рублей за сеанс.

Пользуюсь ежедневно, лежу на нём, беру его в руки. Красивый, идеально качественный. Скажу честно — удовольствие от использования такой вещи в 100 раз выше. Потому что я знаю, за что плачу.

А теперь подробно и по пунктам о том, почему Pranamat ECO стоит своих денег и зачем его покупать прямо сейчас.

Во-первых, проблемы со спиной и необходимость качественного массажа есть у каждого. У тех, кто за рулём. У тех, кто работает за компом. У тех, кто дома с детьми. Всем необходим массаж. И как же круто, когда он всегда у тебя под рукой. И за 15 минут ты можешь восстановиться.

Pranamat снимает напряжение с мышц не хуже, чем любой массажист. Я не преувеличиваю. За пару десятков лет фитнес-стажа мои мышцы мяли десятки хороших и не очень массажистов. Мне есть с чем сравнить. И, сравнив, могу с уверенностью сказать: Pranamat справляется с мышечными зажимами очень круто.

Если качественно не снимать напряжение, то решать проблемы со спиной потом — в разы дороже. И если вы ухаживаете за собой, покупаете уходовую косметику, посещаете косметолога, спортзал, но при этом забиваете на массаж — ну вот не в коня корм, зайки! Потому что лицо — это в первую очередь ваша осанка. Чем свободнее, прямее спина, тем моложе выглядишь.

Во-вторых, Pranamat стоит своих денег. Массаж всего тела каждый день, в любое время! Качество — высшее, производится в Европе и имеет эко-сертификат Oeko-Tex. Материалы — натуральные и экологичные, не наносят вред здоровью, 5 лет гарантии, и месяц — на возраст, если вдруг просто он вам не понравится.

Хотя — так не бывает. У тех, кто берёт Пранамат в руки, его потом не отнять. Это — лучший подарок на Новый год для самого важного человека — вас лично!

Хватит откладывать на потом! Занимайтесь своим здоровьем сейчас — или вы еще не поняли, что оно должно быть на первом месте?

В-третьих, Pranamat ECO — покупка не на один раз. Это инвестиция в здоровье, в красоту и в наслаждение. Гораздо ценнее чем новое платье, дорогая бижутерия или набор кремов.

А с моим промокодом MIRO или по ссылке покупка становится еще более выгодной! Предложение действует только 48 часов. Больше в этом году никаких скидок не будет! Заказывайте сейчас.

Хватит уже экономить на себе! Серьёзно, вы целый год на своей спине всё тащили, сделайте этой спине офигенный подарок!

А вы дарите подарки себе или надеетесь на Деда Мороза?

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