Умер создатель ботокса

Американский офтальмолог Алан Скотт, разработавший препарат ботокс для применения в медицине, умер в возрасте 89 лет, сообщила газета Washington Post.

По данным газеты, Скотт скончался 16 декабря в больнице в американском штате Калифорния, передает РИА «Новости». Причиной смерти стали осложнения от сеспсиса.

Ботулинический токсин был выведен в годы Второй мировой войны в качестве биологического оружия, вызывающего паралич мышц и смерть. Позднее ученые пришли к выводу, что он не подходит для ведения войны, и передали образцы токсина Скотту.

Офтальмолог разработал на его основе препарат, известный под названием ботокс, который он изначально использовал в медицинских целях, в частности, для лечения косоглазия. Лишь позднее ботокс стали применять в косметологии для разглаживания морщин, чем сам Скотт был «бесконечно удивлен». Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило ботокс для применения в косметических целях в 2002 году.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию аналитического центра Vademecum, почти 56% продуктов инъекционной косметологии в РФ не имеют регистрационных удостоверений Минздрава и Росздравнадзора.