По факту гибели российских военных в Южной Осетии возбуждено дело

По факту гибели российских военных в Южной Осетии под снежной лавиной возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сообщил Следственный комитет России.

«528-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированным в городе Цхинвал Республики Южная Осетия, по факту гибели военнослужащих войсковой части возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц», – сообщается на сайте ведомства.

Ведомство напомнило, что во вторник на сторожевую заставу «Портал Южный», охраняющую вход в Рокский тоннель Транскавказской автомагистрали, сошла снежная лавина. Из-под снега извлекли четырех военнослужащих, врачи констатировали смерть офицера и рядового, служившего по призыву.

Сержант-контрактник и другой рядовой по призыву были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Поиски пятого пропавшего после лавины продолжаются.

Ранее сообщалось, что к поиску пропавшего военнослужащего подключились кинологи.