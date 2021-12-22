Мнение: ФСБ надело наручники ректору Казанского университета

Оперативники ФСБ задержали ректора Казанского университета Ильшата Гафурова. Его уже доставили в Москву, где будет избрана мера.

Гафуров – это тот самый ректор, про которого я писал еще девять лет назад, в октябре 2012 года.

ОПГ «29-й комплекс»

После десятков встреч с отставными и действующими сотрудниками МВД и ФСБ, с участниками ОПГ «29-й комплекс», уже вышедшими на свободу, с елабужскими бизнесменами и журналистами я пришел к выводу, что Гафуров до сих пор остается «теневым» хозяином Елабуги, без которого в городе нельзя решить ни один серьезный вопрос.

Корни гафуровского всесилия уходят в начало 90-х годов прошлого века, когда нынешний ректор КФУ был хорошо знаком с лидерами ОПГ «29-й комплекс» Юрием Еременко (отбывает пожизненное лишение свободы), Адыганом Саляховым (отбывает наказание в виде лишения свободы на 25 лет), Александром Власовым (до 2009 года был в международном розыске, в настоящее время идет следствие), Рузалем Асадуллиным (находился в международном розыске, 1 апреля 2012 года задержан в Одессе). А зарождались эти отношения на базе отдыха страховой компании «Зилант», Камский филиал которой Гафуров возглавил в 1992 году.

Мне удалось разыскать Вадима Шаятовича, основателя и гендиректора СК «Зилант».

— Когда Гафуров возглавил филиал компании в Елабуге, у него хорошо пошла работа, — рассказал Шаятович. — Отец Ильшата был крупным руководителем в «Татнефти», он-то и помогал сыну с выходом на людей, в чьей компетенции было заключение страховых договоров. Филиал быстро раскрутился. Появился хороший офис в центре города и превосходная база отдыха.

Об этой базе отдыха мне довелось слышать не раз. И от бывших и действующих силовиков, и от освободившихся членов ОПГ «29-й комплекс». И все говорили о том, что Еременко, Саляхов, Власов и Асадуллин были частыми гостями на этой базе. На мой недоуменный вопрос, неужели им негде было отдохнуть в Набережных Челнах, неизменно слышал ответ:

— Они туда не отдыхать ездили. Они встречались, чтобы «вопросы решать».

В начале 1995 года будущего ректора КФУ избрали депутатом республиканского парламента. Депутатство стало неплохим трамплином, и в апреле 1997-го Гафурова назначили главой администрации Елабуги.

В том же 1997 году СК «Зилант» обанкротилась. Во время процедуры банкротства база отдыха, по словам Шаятовича, была приобретена Гафуровым и осталась местом встреч лидеров ОПГ «29-й комплекс».

Но к концу 90-х Гафуров стал тяготиться близкими отношениями с криминальными авторитетами. В 2008 году вышла в свет книга «Зазеркалье», написанная отставным подполковником ФСБ Юрием Удовенко, входившим в группы, осуществлявшие оперативное сопровождение уголовного дела № 192529 в отношении участников ОПГ «29-й комплекс». Книга выдержала уже несколько переизданий. И в ней дословно воспроизведен протокол допроса Игоря Романова, который по делу ОПГ «29-й комплекс» проходил в качестве свидетеля. Вот цитата из этого протокола: «…Ильшат Гафуров за $70 тыс. заказал Ахметханову организовать убийство Саляхова, т.к. Гафуров опасается того, что Саляхов может дать против него показания. …Гафуров звонил в Москву Асадуллину и просил гарантий того, что Ахметханов исполнит свои обязательства по организации убийства Саляхова».

Тут надо пояснить, что Салимхан Ахметханов на момент получения «заказа» был депутатом Государственной думы России третьего созыва (1999—2003), а до того как перебрался в Москву, возглавлял совхоз «Петровский», основным активом которого был ликеро-водочный завод. Львиная доля продукции «ликерки» реализовывалась ОПГ «29-й комплекс» и ОПГ «Севастопольские». Ахметханов скончался 16 апреля 2006 года. В официальное заключение о смерти мало кто верит, потому что умер Ахметханов очень «своевременно», буквально за несколько дней до того, как должен был прийти в качестве свидетеля в суд, где шел процесс над ОПГ «29-й комплекс».

Я встретился с Юрием Удовенко. Спросил:

— После выхода книги прошло уже четыре года. Не было обращений в суды о «защите чести и достоинства»?

— Не было. В книге дословно воспроизведен протокол допроса Игоря Романова. Он давно освободился. Если найдешь и сможешь его разговорить, думаю, он много чего может рассказать о бизнес-интересах «дватцатидевятников» в Елабуге.

Романова я нашел. Но разговорить его не удалось. Он лишь подтвердил то, о чем говорил во время допроса десять лет назад.

Подробности

После выхода этой публикации прошло 9 лет. Девять! Уже тогда Гафурова можно было отправлять в тюремную камеру. Но задержали его только сегодня. Почему так долго тянули? Ждали, пока истечет срок давности по большинству преступлений, к которым, вероятно причастен ректор Казанского университета? Сидели в засаде, выжидали?

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