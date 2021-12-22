 

В Польше рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

22.12.2021, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным польского Минздрава, 73% умерших не были привиты от коронавируса. Среди полностью вакцинированных 70% имели несколько хронических заболеваний. Более 80% всех умерших – люди старше 65 лет.

Причиной смерти 247 человек считают коронавирус, остальных – осложнения в связи с другими заболеваниями.

Предыдущий максимум умерших от коронавируса в Польше был в апреле 2021 года – 803 человека в сутки.

Пик коронавируса в стране был в начале декабря, сейчас эта волна падает. За сутки 21 декабря зафиксировали 18 тыс. новых заражений. На пике было 27–29 тыс.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего, по данным ВОЗ, по состоянию на 22 декабря во всем мире было зарегистрировано 274,6 млн подтвержденных случаев COVID-19. 

По данным ВОЗ на 21 декабря, 2022-й может стать годом прекращения пандемии коронавируса. Главные надежды возлагаются на разработку вакцин от COVID-19 второго и третьего поколений, а также на дальнейшее развитие противомикробных препаратов и другие инновации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Минсельхоз США предсказал мировое лидерство РФ по экспорту пшеницы

02.06 / Ветеран МВД назвал роковую ошибку в действиях новосибирского инспектора ДПС

28.07 / Школам рекомендовали не проводить массовые мероприятия до 2021 года

14.07 / Times – нехватку врачей Великобритании придётся устранять четверть века

28.07 / Госсекретарь Помпео встретился с главой МИД Австралии Мэрис Пэйн

10.06 / В Харькове задержали мужчину с боевой гранатой

18.03 / Наблюдатели отметили недостатки голосования по почте в ходе многодневных выборов в Нидерландах

07.07 / У мэра Атланты выявлен коронавирус

22.11 / Трамп заявил о достаточности доказательств фальсификации выборов в США

26.06 / В Кремле опровергли сообщения об отказе в повышении не вакцинировавшихся сотрудников АП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика