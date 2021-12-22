 

“Как похожи!”, “Как одно целое”. Блогер Пустовит показала своего нового возлюбленного

22.12.2021, 14:00, Новости дня
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“Какая долгая и интересная история”, – написала она.

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Публикация от САША БО (@sashaabo)

“Как вы похожи!” – прокомментировала подписчица cattaleya_room.

“Все так говорят”, – ответила Пустовит.

“Как вы похожи, как одно целое”, – заявила kurrkova.

Контекст:

Пустовит родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В 2011 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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