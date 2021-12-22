ВОЗ призвала широко использовать бустерную вакцинацию от коронавируса

“Крайне важно, чтобы мы увеличивали масштабы использования вакцины, будь то первая, вторая или дополнительная/бустерная доза”, – сказал представитель ВОЗ.

Он добавил, что в первую очередь необходимо защитить людей их групп риска и медицинских работников.

“Если вы не вакцинированы – получите привику. Если у вас был COVID-19 в прошлом – сделайте прививку. Если вам положен бустер – получите его”, – подчеркнул Клюге.

По его словам, первые исследования показали, что вакцины от COVID-19 защищают от нового штамма коронавируса.

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Омикрон” через несколько недель станет доминирующим в большинстве стран европейского региона, сообщил Клюге 21 декабря.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 23 декабря Министерство здравоохранения определит порядок использования третьей, бустерной дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. По состоянию на 21 декабря случаи заражения штаммом подтверждены в 106 странах.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом “Омикрон”.

18 декабря первый случай заражения штаммом “Омикрон” подтвердили в Украине.

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