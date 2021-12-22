 

“Кисуля такая”, “Эти ноги”. Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике

22.12.2021, 14:00, Новости дня
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Гоций позирует перед камерой, установленной на уровне живота, в слитном купальнике с анималистическим принтом и высокими вырезами в зоне бикини.

Модель сперва энергично крутит бедрами, стоя очень близко к объективу, а затем вприпрыжку удаляется к морю.

“Кисуля такая”, – оценили ролик подписчики модели.

“Эти ноги”, – написали поклонники.

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Публикация от Nataliia Gotsii (@nataliiagotsii)

Контекст:

Гоций родилась в 1984 году в Киеве. В 20-летнем возрасте она стала победительницей конкурса Ford Supermodel of the World. Ее первые фото украсили обложки французского издания Elle и итальянского журнала Marie Claire. В настоящее время топ-модель сотрудничает с известными мировыми брендами и снимается для обложек глянцевых изданий.

Гоций – мать двух сыновей. С их отцом модель разведена. 

Осенью 2021 года Гоций призналась, что состояла в отношениях с украинским музыкантом Андрем Хлывнюком. Она подчеркнула, что начала встречаться с артистом спустя год после того, как он развелся со своей женой. По словам Гоций, сейчас их отношения поставлены на паузу, но она не исключает их возобновления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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