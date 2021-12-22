 

«Царит неопределённость» — рейтинг Байдена обновил антирекорд

22.12.2021, 13:56, Новости дня
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Деятельность Джо Байдена на посту президента США не одобряют 55% американцев, что стало новым антирекордом, пишет The Washington Times со ссылкой на опрос The Marist Institute. По данным социологической службы, подобная ситуация связана с усталостью американцев от пандемии коронавируса и ростом цен в стране.


Reuters

Президент США Джо Байден подходит к новому году с рекордно низким рейтингом одобрения среди населения страны, пишет The Washington Times.

Так, по данным опроса социологической службы The Marist Institute, всего 41% американцев одобряет деятельность Байдена на посту главы Белого дома. При этом из принявших участие в опросе 1400 американцев старше 18 лет 55% заявили, что недовольны действиями президента.

По словам директора службы Ли Мирингоффа, самый низкий рейтинг одобрения Байдена с момента его вступления в должность связан с ростом цен, пандемией коронавируса и блокировкой законопроекта об увеличении социальных расходов.

Как напоминает The Washington Times, внутренняя повестка Байдена пережила значительный удар, когда сенатор-демократ Джо Манчин отказался поддержать законопроект о внутренних инвестициях. Сенатор от Западной Вирджинии отметил, что опасается того, что принятие законопроекта приведёт к усилению инфляции.

«Царит масса неопределённости — инфляция, новый штамм коронавируса, конгресс всё ещё ползёт по основной повестке дня. Так что его ругают за отсутствие лидерства, ругают из-за усталости от пандемии и беспокойства относительно инфляции», — заявил Мирингофф.



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