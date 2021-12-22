 

Развиваются по нисходящей спирали — корреспондент Welt о состоянии российско-германских отношений

22.12.2021, 13:56, Новости дня
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Высылка Россией двух немецких дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина — ожидаемый шаг, поскольку такая мера является установившейся практикой и отвечает принципу взаимности, считает корреспондент Welt Кристоф Ваннер. По его словам, российско-германские отношения в настоящий момент «развиваются по нисходящей спирали» и находятся в состоянии спада. Ситуацию, отмечает Ваннер, усугубляет и «украинский кризис».

К нам подключается Кристоф Ваннер из Москвы. Кристоф, в конечном счёте можно ли сказать, что соответствующая реакция Москвы на заявление Германии о том, что этим людям больше не рады в этой республике, была ожидаемой?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Всё верно. Это установившаяся практика, это принцип взаимности, то есть Германия указала на дверь двум российским дипломатам, и теперь РФ сделала то же самое. Так принято.

Ненадолго мы начали подозревать, что на этот раз всё может сложиться иначе. На прошлой неделе Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, выразил надежду, что это высылка никоим образом не окажет негативного влияния на двусторонние отношения между Германией и Россией. И тогда мы подумали: хорошо, теперь русские отказываются от контрмер. Но они этого не сделали. Вчера персонами нон грата были объявлены двое немецких дипломатов.

Кристоф, если посмотреть на российско-германские отношения, которым был нанесён некоторый ущерб, и не только делом об убийстве в Тиргартене, в какой точке мы сейчас находимся?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Да, отношения действительно развиваются по нисходящей спирали. С 2014 года после аннексии украинского черноморского порта* они находятся в состоянии спада. В 2015 году произошла хакерская атака на бундестаг, в организации которой также обвиняют российские власти. Определённую роль играют действия против российской оппозиции, например Алексея Навального, который был отравлен и в настоящий момент находится в тюрьме, а сейчас — свежий пример — убийство в Тиргартене. Да, дела явно не идут в гору.

А теперь к этому добавился и украинский кризис, в котором РФ создала колоссальный угрожающий фон. На границе находится более 100 тысяч военных, которые, как часто можно услышать на Западе, готовы напасть в любое время, что также питает страх перед войной.

Лично я предполагаю, что РФ не станет атаковать по той простой и банальной причине, что это слишком дорого ей обойдётся. Война с Украиной разрушит экономику России. Однако возможно, что русские будут вооружаться, если НАТО не выразит готовность к переговорам. Высказываются подозрения, что Москва может разместить ядерное оружие в Белоруссии и начать наращивать вооружение в Калининграде, своём анклаве, если НАТО не зашевелится и не откажется от принятия Украины в альянс или своего дальнейшего расширения.

Таким образом, в украинском кризисе в настоящий момент сложилась очень опасная ситуация. Конечно же, частью этого кризиса является и Германия. Для РФ Германия — важнейший контактный пункт в Европе.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2021 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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