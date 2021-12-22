 

Собянин рассказал о планах по открытию 50-60 новых станций и трех линий московского метро

22.12.2021, 13:42, Разное
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В ближайшие годы в Москве будет построено 50-60 станций метро и три новые ветки, отметил градоначальник. Помимо прочего, завершится строительство Большой кольцевой линии подземки. Это один из крупнейших проектов подобного рода в мире.

Сегодня темпы развития московского метро – наивысшие за всю его историю, подчеркнул Собянин. “К ним нужно добавить два первых диаметра – наземного метро МЦД. 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых сегодня не уступают современным станциям метрополитена”, – сказал он.

Продолжится развитие системы наземного метро – Московских центральных диаметров. Они связывают центр столицы с ближайшими городами Подмосковья.

Собянин сообщил, что линии МЦД-3 (от Зеленограда до Раменского) и МЦД-4 (От Железнодорожного до Апрелевки) будут открыты в 2023-2024 годах.

Всего с 2011 года в Москве открылось 100 станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Продолжается как строительство новых линий (Троицкая), так и продление старых (Сокольническая, Арбатско-Покровская, Люблинско-Дмитровская).

Напомним, что 7 декабря президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии. Это самое большое расширение сети столичной подземки за всю ее историю.



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