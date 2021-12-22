Скандалы: Год коллектора

Россияне залезают в долги со скоростью 14 миллиардов рублей в день

Пережив самый продолжительный с 1990х период падения реальных доходов и столкнувшись с сильнейшим за 6 лет всплеском инфляции, россияне продолжают стремительно залезать в долги. По итогам ноября задолженность физлиц перед банками выросла еще на 217 млрд рублей, до нового исторического рекорда в 24,679 триллиона рублей, следует из ежемесячной статистики ЦБ.

За 11 месяцев с начала года банки выдали гражданам 4,635 триллиона рублей новых кредитов — вдвое больше, чем за тот же период годом ранее.

В среднем граждане наращивали долг со скоростью 14 млрд рублей в день, или почти 10 млн рублей в минуту, а его общий размер на 1 декабря практически сравнялся с суммой, которую люди держат на рублевых счетах (26,271 трлн рублей).

Разница между рублевыми депозитами и кредитами — то есть чистые сбережения россиян в национальной валюте — сжалась, таким образом, до 1,592 триллиона рублей, нового минимума за 13 лет. В начале года эта сумма была выше почти вчетверо — 5,989 трлн рублей.

На каждый рубль, который физлица принесли в банковскую систему, они же взяли 23 рубля новых кредитов и на 1 декабря, согласно Росстату, оказались должны банкам треть своих годовых доходов (67,56 трлн рублей). В кредит оказалось оплачено две трети дополнительных расходов потребителей (их рост Росстат оценивает в 6,7 триллиона рублей).

И хотя ЦБ семь раз повышал ключевую ставку, удвоив ее значение меньше чем за год, а также пытался охладить рынок, ограничивая кредиты для бедных, остановить долговой бум ему пока не удается.

Число граждан РФ, имеющих хотя бы один кредит, достигло 45 миллионов, а это 55% трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет. «А если сузить эту категорию до реально работающего населения, то есть в возрасте 20-50 лет, то там показатель будет приближаться к 70%», — говорит президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Темпы роста потребительского кредитования в ноябре даже ускорились (+1,6% за месяц против 1,4% в октябре), пишет ЦБ. А число выданных займов наличными подскочило на 25%, до 1,74 миллиона, подсчитали аналитики «Объдиненного кредитного бюро».

Число выданных кредитных карт побило абсолютный рекорд третий месяц подряд — 1,8 миллиона штук за ноябрь, что на 68% выше, чем в том же месяце годом ранее. В декабре выдачи могут быть еще выше, говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович: люди ждут ускорения инфляции и спешат за кредитами сейчас, пока ставки не стали еще выше.

Каждый десятый в стране (11%) планирует взять кредит перед Новым годом, чтобы отметить праздники, при этом большинство рассчитывают на сумму 50-100 тысяч рублей, показал опрос сервиса Работа.ру. Каждому второму (56%) деньги нужны, чтобы купить подарки, съездить в путешествие или собрать угощения для новогоднего стола.

Для миллионов людей праздник обернется тяжелым похмельем, когда долг придется гасить. Просрочка физлиц в ноябре выросла на «существенные» 15 млрд рублей, пишет ЦБ в обзоре «О развитии банковского сектора». Ее общий размер регулятор оценивает в 1,049 триллиона рублей, однако в реальности сумма кратно выше: в статистику центробанка не попадают долги, которые банки уже продали коллекторам, либо «просудили» и отдали на взыскание приставам.

У ФССП на конец первого полугодия в работе находилось почти 12 миллионов исполнительных производств о взыскании с физических лиц в пользу кредитных организаций задолженности на общую сумму более 2,3 трлн рублей.

Сейчас на обслуживание долга россиянам надо отдавать 10,2% своих доходов, и хотя это невысоко по мировым меркам, примерно 60% платежей приходится на необеспеченные кредиты, указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

С 2022 года ЦБ получит право вводить количественные ограничения на выдачу займов банками. «Хотя эта мера, вероятно, охладит банковский рынок, результат этих действий неоднозначен: этот шаг может спровоцировать спрос домохозяйств на кредиты микрофинансовых организаций или создать спрос в этом сегменте на ближайшие месяцы накануне ужесточения регулирования», — предупреждает Орлова.

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