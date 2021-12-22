Скандалы: Приземленная польза патриотизма

Подмосковные владения, бизнес и роскошь лидера «Антимайдана» Дмитрия Сабли

«Новая» решила изучить жизнь депутатов Государственной думы нового созыва, сделавших карьеру благодаря своему истинному патриотизму. Оказалось, что это — очень успешная инвестиция. Начнем с лидера «Антимайдана» Дмитрия Саблина. Депутат Государственной думы и лидер движения «Антимайдан» Дмитрий Саблин сам пишет свою историю. Теперь ни в «Яндексе», ни в «Гугле» вы не найдете упоминаний пути Саблина к своему грядущему переизбранию в Госдуму: нет у него больше особняков, и в массовых экономических войнах он не участвует.

Дмитрий Саблин — личность чувствительная. 6 июля был заблокирован сайт Readovka, где за последние два года вышло несколько публикаций о возможном участии Саблина в подмосковном строительном бизнесе.

Но тонкая душевная организация депутата — не повод о нем не рассказывать.

Саблин — выходец из силовых структур. Первое образование он получил в Московском высшем общевойсковом командном училище имени Верховного Совета РСФСР. Позже поступил на факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Потом он учился в Московском государственном университете сервиса, где за год до своего избрания депутатом написал кандидатскую диссертацию. Только вот с диссертацией у Саблина, кажется, не очень получилось: Диссернет покрасил разными цветами 37 страниц в саблинском труде, как видно из сравнительной таблички на сайте.

Князь земли подмосковной

Начнет свою политическую карьеру Саблин через девелоперский бизнес 90-х. Не без помощи «Боевого братства» — организации, которая под руководством тогдашнего губернатора Подмосковья Бориса Громова объединила ветеранов чеченской и афганской войн, Саблин стал одним из крупнейших землевладельцев Московской области.

СПРАВКА «НОВОЙ»

«Боевое братство» — НКО, объединившее ветеранов локальных войн и военных конфликтов. Лидер организации — бывший губернатор Московской области Борис Громов. Первый заместитель председателя — Дмитрий Саблин.

Официальные цели «Боевого братства» — обеспечение защиты прав и законных интересов ветеранов и инвалидов войн и локальных конфликтов, а также членов их семей.

В 2015 году лидеры «Боевого братства» и «Ночные волки» организуют «Антимайдан» — общественное движение, участники которого выступают против «незаконной смены власти».

«Братство» занимается поддержкой населения Донбасса: в 2015 году они передали 3 миллиона рублей сиротам и пенсионерам и привезли детей на елку в Москве.

Ежегодно «Боевое братство» проводит несколько тысяч военно-спортивных и патриотических мероприятий. В 2017 году «Братство» получило из Фонда президентских грантов 24 млн рублей на реализацию своих проектов.

Как писал ранее Forbes, в те времена Саблин работал вместе со своим партнером Дмитрием Аксеновым (основателем инвестиционно-управляющей компании RDI Group, занимающейся девелопментом и инвестициями в недвижимость в Новой Москве), тогдашним владельцем компании «Торговая фирма «Век», в числе учредителей которой также была жена Саблина Алла Налча. Аксенову, согласно ЕГРЮЛ, принадлежало 50% компании, Алле Налча — 40%.

В 2000 году Борис Громов побеждает на выборах губернатора Московской области, после чего Дмитрий Саблин становится его советником и первым заместителем председателя Громова на посту главы «Боевого братства».

Тогда же Саблин и Аксенов создают совместную компанию под названием «Регион-Р», которая предоставляла охранные услуги, причем на работу устраивалось много участников афганской и чеченской военных кампаний из «Боевого братства» Громова.

Один из скупщиков описывал «Новой газете» процесс смены собственника подмосковных земель в эти годы:

«Мы приезжали на место и начинали рассказывать бабушкам сказки, что скоро у них построят крупные животноводческие комплексы и они будут жить как в Швейцарии. Одновременно в индивидуальном порядке работали с директорами колхозов. Они знали, кого мы представляли, и не рыпались: сотка земли скупалась от двух до десяти долларов. В других случаях по домам ходили фээсбэшники с переодетыми солдатами и сгоняли людей в клубы, где у них скупали земельные паи. (Один раз пришлось нанять омоновцев, чтобы перекрыть все въезды и выезды из непокорного колхоза, и у людей протухла вся мясная продукция.) Потом эта земля переводилась в другую категорию и застраивалась коттеджами. Координировал нашу работу депутат-единоросс из Госдумы, который служил вместе с Громовым и очень любит порассуждать о патриотическом воспитании молодежи. Деньги шли через Абсолют Банк, а охраняло нас, обеспечивало транспортом и телефонными прослушками «Боевое братство».

«Коммерсантъ» предполагал, что «Регион-Р» может являться коммерческим подразделением «Боевого братства».

В рейтинге подмосковных землевладельцев, составленном Forbes в 2005 году, альянс компаний Дмитрия Аксенова и Саблина занял первое место в списке. В результате компания «Регион-Р» вместе с компанией Светакова «Абсолют» скупили больше 50 000 га к западу, северу и северо-западу от Москвы.

Как сообщал тот же Forbes, правопреемником «Регион-Р» стала аксеновская RDI Group, которая потом разделит владения с «Абсолютом». У «Абсолюта» осталось около 20 000 га, и существенная часть этих земель вошла позже в территорию Новой Москвы. RDI Group отошли 29 тыс. га, стоимость земли РБК оценил в $8,7 млрд.

Из бизнеса Саблин уходит в 2010 году. В итоге у депутата остались куски земель, которые можно было использовать для перспективного девелопмента (если судить по проектам ГК «Рота», сведения о которых есть в открытом доступе, — это земли Наро-Фоминского района, Одинцовского района, Ленинского городского округа, земли Дмитровского, Истринского, Пушкинского районов). На них Саблин развернет свою бизнес-империю: группа компаний «Рота» построит агрохолдинги, индустриальные парки, откроет подмосковные отели, кафе, магазины, яхт-клубы, займется охраной частных предприятий. Управлять этой империей будет жена — Алла Налча. Именно она — лицо ГК «Рота»: интервью с Аллой как представителем группы компаний можно увидеть на разных сайтах.

«Кто в армии служил, тот в Госдуме не смеется»

Пришел в политику Саблин в 2003 году. «Знаете, я офицер. Меня учили так: на службу не напрашивайся, от службы не отказывайся», — заявил Саблин в интервью каналу «Россия 1». Поэтому отучившийся в командном училище и военной академии и состоявший на тот момент в «Боевом братстве» Саблин не отказался от должности советника по экономике и инвестициям тогдашнего губернатора Московской области и своего коллеги по «Боевому братству» Бориса Громова.

В этом же году он пошел в Госдуму. Активно вел предвыборную агитацию, выпускал газету под названием «Нам здесь жить». В Госдуме IV созыва возглавил Комитет по собственности, что, впрочем, не кажется простым совпадением, если учесть прошлый опыт Саблина.

В 2012 году Борис Громов объявляет об отставке с поста губернатора. Пришедший ему на смену Сергей Шойгу отправил Громова в Совет Федерации, где Громов продержался чуть больше года. В освободившееся после генерала кресло в Совете Федерации сел Дмитрий Саблин, а Громов занял* его место в Госдуме.

Уже в 2013-м Саблин станет членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Собственность и безопасность так и будут составлять два главных направления его деятельности. Но в Совете Федерации он долго не продержится. А вот в Госдуме он проведет IV, V, VII созывы и часть VI. При этом Саблин в своем округе был всегда главным кандидатом и обходил своих политических конкурентов с подавляющим преимуществом.

В 2016 году в Центризбирком была подана жалоба от шести оппозиционных кандидатов, которые баллотировались по Новомосковскому одномандатному округу.

Кандидаты жаловались на размещение информации о Саблине на административных стендах, предоставление для его кампании бесплатных помещений, ежедневный обзвон пенсионеров, «обработку» людей в собесах и «еженедельные интервью с кандидатом Саблиным в окружных газетах». Тогда количество нарушений в избирательной кампании единоросса кандидат от ПАРНАСА Олег Безниско оценил** так: «больше, чем блох у поганой собаки». В обращении также сообщается о том, что «на одном из публичных мероприятий (открытие стадиона), и после обильных угощений, пенсионеров попросили встать и пропеть: «Аллилуйя, Дмитрий Вадимович Саблин, аллилуйя».

Даниил Махницкий конкурент Саблина на выборах 2021 года, независимый кандидат в депутаты по Новомосковскому округу:

«В селе Первомайское, которое находится в округе Саблина, есть усадьба. Вокруг нее находятся части усадебного комплекса, и одно из зданий — это бывшая конюшня. В этой конюшне с незапамятных советских времен живут люди. Они жили и живут там в очень плохих условиях: буквально в конюшне, практически в сарае.

В этой усадьбе в 20-х годах проходил съезд Коммунистической партии Китая, и недавно, к столетию партии, эту усадьбу отреставрировали китайцы на свои деньги. Вместе с усадьбой была отреставрирована и конюшня. Но это была такая типичная реставрация в «китайском стиле»: просто обшили здания и покрасили фасад, а внутри практически ничего не изменилось. Это здание как было бараком с одним санузлом и отсутствием горячей воды, так и осталось.

Люди живут так уже 12 лет. Им все время обещают, что они будут поставлены в программу реновации и скоро переедут. При этом все попытки выйти на Саблина заканчиваются отговорками: в прошлые выборы он обещал расселить жителей, но в итоге ничего не произошло. Мы были у людей, которые там живут. Они, естественно, уже никому не верят, но попросили рассказать эту историю, чтобы их поставили на реновацию раньше, чем 2030 год. Никакого криминала на Саблина здесь нет, но сам факт того, что он не на первый срок идет в Госдуму, а в его округе люди живут в конюшне — момент показательный.

Фактически компания Саблина выглядит так: 26 муниципальных компаний (у нас в округе 26 муниципальных округов), где каждая управа, поселение, администрация — все работают на его продвижение. Где-то переложили бордюр — Саблин говорит, что это он переложил бордюр. Где-то построили мост деревянный за счет управы, то есть за счет города — Саблин говорит о том, что он лично ставил этот мост. Это классическая единороссовская компания, которая никакие проблемы на самом деле не решает…»

За две недели до выборов 2016 года Дмитрий Саблин попросил Минюст признать «Левада-центр» (организация внесена Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента) «иностранным агентом». Тогда в 2016-м пошедший в атаку на общественное мнение и статистику Саблин выиграл: он обошел Игоря Сагенбаева из ЛДПР и Виктора Сиднева из Партии Роста.

Новая Москва по-прежнему закреплена за Саблиным: в 2021 году депутат отказался от дебатов с кандидатами и победил с результатом в 40% голосов. На этих выборах в 202 избирательном округе не обошлось без обычного букета из нарушений: например, территориальные избирательные комиссии отправляли итоговые протоколы с десятков участков на пересчет якобы из-за совпадения числа избирателей по списку и одномандатному округу, хотя на многих участках побеждал конкурент Саблина от «Новых людей» — Даниил Махницкий. Председателем УИК на одном участке вообще была участница организации «Боевое братство», находившаяся на участке в футболке «Братства», о чем в телеграм-канале Махницкого рассказал член участковой комиссии с правом решающего голоса.

Борьба за землю русскую

Офицер в отставке, Саблин известен своей риторикой, направленной против «цветных революций» и «майданов» (что бы под этим не имелось в виду). В 2015 он становится одним из учредителей движения «Антимайдан», цель которого — «не допустить «Майдан» в России».

Сторонники Саблина будут призывать громить «пятую колонну» и защищаться от оппозиции с оружием в руках.

В 2015 году Саблин вступил в конфликт с Алексеем Навальным. Он попросил СК проверить слова политика на экстремизм. После этого Навальный опубликовал на своем сайте расследование, где рассказал про особняк в деревне Жуковка на Рублевке, который якобы не был указан в декларации депутата. Саблин подал в суд. В блоге Навального «были опубликованы порочащие, по мнению Саблина, сведения о том, что он женат на племяннице губернатора», а в записи оппозиционера говорилось, что «все денежные средства получены им [Саблиным] за счет взяток и махинаций» и что «он разворовал бюджет Московской области». Саблин посчитал это ложью и отсудил 400 тысяч рублей.

Потом «Антимайдан» Саблина будет просить проверить на экстремизм всех и вся: Ходорковского, видеоролик петербургского отделения РПР-ПАРНАС и даже американские мотоклубы.

В 2014-м сенатор Саблин, родившийся в Мариуполе, голосовал за возможность ввода войск на Украину, за что ему пришлось расплачиваться тогда еще зарубежным имуществом на той же Украине. Но санкции не устрашили Саблина, ведь все его заграничное имущество находилось в недавно присоединенном Крыму. Поэтому после 2014 года когда-то заграничный участок площадью 651 кв. м, нежилое здание площадью 298,70 кв. м и помещение для ремонта судов площадью 316,3 кв. м стали российскими.

Время присоединения Крыма Саблин назвал «самым счастливым месяцем в своей жизни»: «27 февраля, когда я окончательно понял, что Севастополь станет русским, это был праздник». Незадолго до этого Саблин был патриотом своей малой родины — Мариуполя. В родном городе он построил храм, организовал военный музей, спонсировал местную команду по женскому футболу, Саблин организовывал под Одессой раскопки военных захоронений и даже выступал одним из организаторов конкурса красоты «Мисс Мариуполь-2009».

Но это до 2014 года. В 2014-м Саблин лишился звания «Почетный гражданин Мариуполя» за «ведение антиукраинской политики». В этом году у Саблина в соавторстве с его товарищем по Госдуме Максимом Григорьевым вышла книга «Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017–2020)». К слову, в книге есть отдельная глава «Атака на свободу слова и преследования журналистов».

Саблин в 2019 году становится новым секретарем севастопольского отделения «Единой России». В Севастополе у Саблина родился отец, здесь же жили его бабушка с дедушкой. «Проблема заключается, я думаю, не в партии, а в первую очередь в конфликте между законодательной и исполнительной властью. Нашу партию создал наш лидер — Владимир Владимирович Путин, наш президент — и, конечно, региональное отделение партии в Севастополе должно быть лучшим отделением в стране. Тем более сейчас задача — не враждовать, задача — объединять все здоровые силы на будущее Севастополя» — так прокомментировал Саблин свой новый пост в интервью «России 1». В сюжете рассказывалось, как прибывший в Севастополь Саблин якобы приехал спасать рейтинг «Единой России» среди крымчан.

Но у Саблина в Севастополе возможно были и другие интересы. В том же году ГУПС «Проект развития Балаклавы» подало иск против ООО «Балаклавамегастрой», учредителями которой, согласно ЕГРЮЛ, являются компания ООО «Рота-Девелопмент» и Елена Юрьевна Петунина, генеральный директор и президент трех других компаний, учредитель которых — Саблин (ООО «Рота-Девелопмент», ООО «Рота-Шале», ООО «Ресторан-Шале» — все компании входят в ГК «Рота», которая занимается «сельским хозяйством, управлением недвижимостью, рекреационным бизнесом и созданием индустриальных парков»). Истец ГУПС «Проект развития Балаклавы» просил истребовать имущество ООО «Балаклавамегастрой» из чужого владения. В 2007-м несколько крымских причалов отошли ООО «Балаклавамегастрой», которыми распоряжался отель «Балаклава-Мария-Клуб». До 2014 года один причал был истребован в собственность минобороны Украины. После присоединения Крыма компания воспользовалась моментом и зарегистрировала право на три причала.

Казалось бы, расширить свои владения Саблину не удалось. Но не совсем.

В Крыму существуют две другие компании, возможно связанные с Саблиным. Первая — ООО «Рота-Крым», зарегистрированная в Севастополе. Один из ее совладельцев — некая Елена Юрьевна Петунина, которая вместе с Саблиным и его женой Аллой является совладельцем другой организации — ООО «Рота-Девелопмент». «Рота-Крым» — учредитель ООО «Крымская инвестиционно-финансовая группа». Вторая компания — АО «КРЫМНИОПРОЕКТ».

Группе компаний «Рота» принадлежит и «Рота-Шале Марина» РОТА Chalet отель, «расположенный в живописном уголке Таврической набережной с собственным рестораном. Уютные номера с великолепным видом на Балаклавскую бухту, качественный сервис, радушное гостеприимство и изысканная кухня из локальных продуктов в сочетании с атмосферой спокойствия и гармонии сделают ваш отдых поистине незабываемым».

Химкинское братство

Как один из самых «патриотичных» людей в партии, Дмитрий Саблин возглавил в 2017 году так называемую патриотическую платформу «Единой России», а за десять лет до этого стал координатором партии по патриотическому воспитанию молодежи.

«Воспитанием» молодежи Саблин занимался давно: например, у «Боевого братства» было молодежное отделение под названием «Здоровая нация».

После 2010 года «Здоровая нация» не раз была замечена на митингах против точечной застройки в Химках: они поддерживали строительные компании, а иногда и разгоняли митингующих.

В 2016-м входившие в «Здоровую нацию» спортсмены-самбисты напали на таджиков на Хованском кладбище. Тогда разборки назвали «хованской бойней». В результате массовой драки погибло трое, участвовало — от 200 до 400 человек.

Первоначально СМИ представили «хованскую бойню» как выдворение нелегальных мигрантов с кладбища, но, как предположила «Новая», мигранты не просто попали под горячую руку, они участвовали в разборке из-за передела рынка похоронных услуг. Вместо выходцев из подмосковных Химок ведущие посты в главной московской похоронной компании ГБУ «Ритуал» заняли бизнесмены из Ставрополья, связанные со столичным управлением ФСБ — об этом рассказал в своем расследовании журналист Иван Голунов. Ранее в разговоре с «Новой» сразу несколько человек высказали предположение, что «Здоровую нацию» финансирует именно Дмитрий Саблин. Кроме того, разборки проходили на территории, прямо связанной с электоральными интересами лидера «Боевого братства». Однако после «хованской бойни» с сайта «Боевого братства» исчезли все упоминания о «Здоровой нации».

При этом «Здоровая нация» и «Боевое братство» были замечены в связях с химкинскими чиновниками разного уровня. Например, «Здоровая нация» была зарегистрирована в офисе химкинской похоронной службы — в этом помещении располагалась аптека, принадлежащая депутату химкинского горсовета, возглавляющему комиссию по строительству и ЖКХ, Золья Александру Юрьевичу.

Подконтрольные «Боевому братству» организации благодаря химкинским чиновникам заключали выгодные госконтракты, на что обращали внимание в Daily Storm. Здесь стоит упомянуть две личности, аффилированных с «Боевым братством»: Евгений Питеримов (замглавы химкинской администрации, по совместительству заместитель председателя «Боевого братства») и Валерий Венцаль, (шесть лет был депутатом Ленинского муниципального района, с 2018 года — глава района, еще один заместитель председателя «Боевого братства»). От администрации Ленинского района ЧОП «Гринадер», в котором ранее Алла Налча была совладельцем с долей 70%, за 2018–2019 гг. получило контракты на сумму, превышающую 9 млн рублей, согласно сайту госзакупок. А свой первый подмосковный госконтракт на 4,5 млн рублей «Гринадер» получило в тот же год, когда Валерий Венцаль возглавил район.

Но вот у «Боевого братства» к Саблину возникали претензии, и не один раз. В 2011 году руководитель Сергиево-Посадского отделения написал обращение к президенту РФ, в котором обвинил Саблина в избиении ветерана афганской войны. В обращении говорилось, что депутат якобы «при избиении находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, бравировал статусом депутата и членством в «Единой России». Но уголовное дело так и не было заведено.

Политическое православие

Политическая деятельность Саблина была тесно связана с интересами РПЦ. В июне 2018 года Саблин избран в международный секретариат Межпарламентской ассамблеи православия. В 2018 году Саблин повез сирийских детей в храм Христа Спасителя на встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. После такого приема «дети возвращаются в Сирию с любовью к России в сердце», — уверен Саблин.

Кроме того, совместно все с тем же депутатом Сергеем Гавриловым Саблин выдвинул законопроект о правовом статусе паломника и паломнической деятельности. Паломники тоже были спасены, но уже от туроператоров: теперь в место паломничества людей могли перемещать только религиозные организации. Можно сказать, что Саблин занимается паломниками профессионально: компания «Рота-Агро», позиционирующая себя как агропромышленный холдинг, почему-то организует и паломнические туры по Москве и Подмосковью. «Рота-Агро» — наверное, самая патриотическая компания в России, по крайней мере, ее нацеленность на все патриотическое часто подчеркивается на официальном сайте: «Наша компания всегда поддерживала духовное и патриотическое воспитание».

Закрома родины

На фоне своих товарищей по Госдуме Саблин выглядит солидно. Например, на одной из фотографий на Саблине можно увидеть часы Garmin Quatix 5, которые стоят всего каких-то $500, но это — полноценный комплект для управления яхтой. Есть часы, и яхта тоже нашлась: в 2019 году в собственности семьи единоросса появилась самая необходимая вещь в обиходе депутата — круизная яхта Sea Ray Sundancer 370. Стоит она, по самым скромным оценкам, минимум 30 млн рублей.

Дмитрий Саблин владеет земельным участком (88 соток) в селе Жуковка-21 (на Рублево-Успенском шоссе) стоимостью около 361 млн рублей, на что обращал внимание «Проект» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России по решению Генеральной прокуратуры).

В этом году Саблин занял 24-е место в рейтинге «100 богатейших госслужащих и депутатов». Сумма его доходов составила 531,39 млн руб., в 2019 — 803,22 млн руб., по версии Forbes, хотя два года назад он занимал там 18-е место.

Сумма его доходов составила 531,39 млн руб., в 2019 — 803,22 млн руб.

Чтобы выглядеть приличнее к переизбранию, пришлось, как можно предположить, чем-то жертвовать.

Правда, официально зарабатывает в основном жена Алла, участвующая в семейном бизнесе: 363,02 млн рублей его супруга заработала в 2020-м. В этом году Алла Налча вошла в список богатейших жен и мужей госслужащих.

Алла Георгиевна зарегистрирована как ИП и занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Кроме того, Алла Налча, согласно данным ЕГРЮЛ, учредитель шести организаций, занимающихся покупкой и продажей земельных участков или арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Бизнес Аллы Налча связан с крупнейшими застройщиками Подмосковья. По данным ЕГРЮЛ, 27% компании «Калибия Бьюти», где Налча принадлежит 11%, также принадлежит кипрскому офшору Absolute investments group cypris limited, а до этого частью компании владел другой кипрский офшор — Asnar Managemet limited. Оба офшора, по данным утечек Panama Papers, связаны с тем же Светаковым. Кроме того, до 2018 года в число владельцев «Калибия Бьюти» входил еще один давний знакомый Саблина — Дмитрий Аксенов. Такое вот трио подмосковных лендлордов.

Саблин, согласно данным ЕГРЮЛ, является соучредителем группы компаний «Рота Групп», которые специализируются на застройке. В частности, Саблин — совладелец ООО «Ресторан-Шале», ООО «Рота-Павелецкая», ООО «Рота-Девелопмент», ООО «Рота-Шале», ООО «РОТА». Доли в этих компаниях принадлежат и другим лицам, в частности жене Саблина Алле Налча, а также уже упомянутой никому не известной Елене Юрьевне Петуниной. Все компании переданы в доверительное управление разным лицам.

При этом деятельность ГК «Рота» поддерживает сам губернатор Андрей Воробьев: на ПМЭФ-2021 он подписал соглашение с председателем совета директоров ГК «РОТА» Аллой Налча о сотрудничестве правительства Московской области и ГК «Рота», согласно которому группа компаний построит пищевой производственный комплекс в Ленинском городском округе Подмосковья за 3 млрд рублей.

ГК «Рота» заключает соглашения с Воробьевым уже не первый год: согласно договоренности 2018 года «Рота» должна построить в Московской области десять индустриальных парков на 2 млрд рублей, а в 2016 году «Рота» обещала построить высокотехнологичную молочную ферму «РОТА-АГРО Благовещенье» в Наро-Фоминском городском округе Московской области за 2 млрд рублей. Государственная поддержка — «это и возмещение затрат по капитальному строительству, и субсидирование покупки маточного поголовья крупного рогатого скота, и возврат до 20% затрат на покупку оборудования, и предусмотренные налоговые льготы». В 2017 году Воробьев наградил Аллу Налча орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени.

При этом одна из компаний ГК «Рота» ведет бизнес с ГК «Самолет», одним из крупнейших девелопером жилья, который связан с братом губернатора Андрея Воробьева — Максимом, о чем ранее уже писал Forbes. Совместные проекты ГК «Самолет» и ООО «Рота» — жилой комплекс «Пригород Лесное» из 47 жилых корпусов, ЖК «Горки Парк» из 14 жилых корпусов, ЖК «Прибрежный парк» из 11 корпусов. Как отмечали «Ведомости», «в отличие от других девелоперов «Самолет» старается не покупать участки, а создает партнерства с их владельцами».

Максим Воробьев — бывший генеральный директор и совладелец АО «Инвестиционная группа 11», которая, совместно с ПАО «Самолет» является учредителем ООО «Самолет две столицы». В прошлом Максим Воробьев был совладельцем ООО «Специализированный застройщик «Самолет ЛО» (ему принадлежал 81% компании).

Но Максим Воробьев вышел из строительного бизнеса: сейчас он занимает пост члена совета директоров и является совладельцем ПАО «Русская аквакультура» — ему принадлежат 47% компании. Миноритарный акционер ГК «Русской культуры» — тот же «Самолет девелопмент».

Как заявила в одном интервью Алла Налча, без бизнеса и поддержки государства сейчас действительно никуда:

«Заниматься только сельским хозяйством — это очень рискованно. Сейчас спасибо государству, а раньше мы все это тянули на свои деньги, которые надо было где-то брать.

Без смежного бизнеса, деньги от которого можно было бы реинвестировать в низкорентабельный сектор экономики, мы бы не выжили».

Борьба с организованным злословием

В декабре 2019 года выходит первый материал Readovka о Дмитрии Саблине. Он касался ГК «Рота», в которую входят две компании: ООО «Рота Девелопмент» и «Рота-Агро», и скандала, который был связан с фамилией «олигарха-коммуниста» Грудинина, выдвигавшего свою кандидатуру на пост президента, после чего его жизнь была насыщена серьезными неприятностями.

Тогда многие СМИ говорили про возможную связь жены Грудинина с «рейдерским захватом» «Совхоза имени Ленина». После развода с Грудининым, который был директором «Совхоза», часть отсуженных у мужа акций она якобы продает Саблину: согласно информации, опубликованной СМИ, в 2019 году 41,91% акций «Совхоза имени Ленина», принадлежавшие Ирине Грудининой, пошли на уплату уставного капитала компании Саблина «Рота-Агро», убытки которой в 2018 году составили 24,2 млн рублей. Грудинина согласилась на такой обмен, а через некоторое время вообще отказалась от доли в «Рота-Агро», сославшись на проблемы со здоровьем. По данным ЕГРЮЛ, Ирина Грудинина действительно владела 19% компании «Рота-Агро».

При этом на сайте ГК «Рота» можно найти интересное интервью с председателем совета директоров компании Павлом Бурлаковым. В интервью Бурлаков утверждает, что компания «категорически против распродажи земель «Совхоза имени Ленина» кому бы то ни было, при этом Бурлаков высказал предположение, что Грудинин делает это по своей инициативе: «Без участия Павла Грудинина такие сделки невозможны. Но есть сомнение, что он делает это по личной инициативе. Возможно, менеджмент убедил его, что надо урвать побольше, перед тем как сменится руководство ЗАО».

В этом интервью ГК «Рота» предстает как абсолютный благодетель несчастного «Совхоза»: компания якобы организовывает перевозки детей в бассейн, закупает компьютерное оборудование для школ, несколько праздников в поселке. На мероприятиях, организованных «Ротой», присутствовал и сын Грудинина — Артем, депутат от «Единой России», создавший общественное движение «ЗА Совхоз! За людей! За достойное будущее!», маленькой совхозной «Единой Россией», распинающей Павла Грудинина и критикующей КПРФ. Хотя еще в 2019 году после передачи своих акций компании «Рота-Агро» Ирина Грудинина на своем сайте рассказывала, что «поддерживает Грудинина П.Н. в дальнейшем управлении «Совхозом имени Ленина».

«Рота-Агро» делает добрые дела совсем не из-за жалости к жителям: будущий производственный комплекс компании, строительство которого одобрил Воробьев в 2021 году, будет располагаться в Ленинском городском округе, где как раз находится «Совхоз имени Ленина».

Через несколько дней после публикаций на эту тему, в июле 2020 года, Саблин передал собственные компании в доверительное управление, сняв с себя полномочия руководителя. С этих пор Саблин ведет активную борьбу со «злословием», касающимся его участия в земельном бизнесе. Так, в частности, был заблокирован сайт Readovka, а Видновский суд обязал поисковики удалить из выдачи многие материалы о Саблине, согласно «закону о забвении». В общей сложности было заблокировано 18 ссылок в «Яндексе» и 16 ссылок в «Гугле».

Яхта и суперъяхта

Саблин судился и по другому поводу: в этот раз журналисты обнаружили яхту, которой мог пользоваться депутат или его родственники, и яхты этой в декларации нет. Речь шла о судне фирмы SEA RAY модели SUNDANCER 370, на которой будто бы замечали людей, близких к семье политика.

А в балаклавском порту журналисты обнаружили другую яхту той же фирмы под названием Bacchus Alla II (переименована в «Верный»). Эта яхта в 2017 году была замечена в районе греческого острова Закинф вместе с суперъяхтой (то есть очень большой яхтой) с практически идентичным названием — разве что без цифры II: суперъяхта называется просто Bacchus Alla. Суперъяхту Bacchus Alla от фирмы Sovereign NZ можно назвать люксовой:

ее внешний вид разработала компания Douglas Sharp Yacht Design, она достигает 37 метров в длину, что почти в три раза больше яхты Bacchus Alla II.

Как указывает сайт Boat International, эта яхта — одна из 1029 действующих яхт размером от 35 до 40 метров в мире. В декларациях Саблина эта яхта не упоминается.

Мы стали перепроверять информацию. Действительно, «моторное судно» «Верный» раньше называлось Bacchus Alla II. По одному и тому же номеру идентификации морской подвижной службы (MMSI) на разных ресурсах мы видим два разных корабля: одну — с именем «Верный», другую — Bacchus Alla 2. Номер MMSI используется для связи на море и меняется после регистрации судна в другой стране.

Теперь на многих ресурсах Bacchus Alla II и «Верный» отображаются как разные судна. Что интересно, нам удалось проследить местоположение Bacchus Alla II только до сентября 2019 года, когда у нее сменился номер MMSI, тогда как местоположение «Верного», наоборот, нельзя проследить ранее сентября 2019 года.

Яхта «Верный» со старым MMSI в последний раз была замечена в Балаклаве в августе 2019 года:

Мы можем предположить, что такие операции были предприняты, возможно, чтобы скрыть удивительное совпадение имен «маленькой» и «большой» яхт и тот факт, что они часто передвигались вместе. Так, в октябре 2017 года оба морских судна находились в районе греческого острова Закинф.

«Новая» обнаружила списки судов, выложенные в свободный доступ пограничным отделом черногорской полиции. В этих списках отмечены все суда, бывшие в черногорском порту в мае 2019 года. Согласно этим документам, обе лодки приплыли в порт в один и тот же день — 8 мая 2019 года: как раз в этот год Саблин, судя по декларациям, стал владельцем «Верного»:

«Новая» нашла документы команды другой суперъяхты — ENDEAVOUR 2 на справочном яхтенном сайте yachtfolio. Из них следует, что у двух яхт был общий персонал:

У яхт Bacchus Alla и Bacchus Alla II даже есть совместная фотография:

Фотография выложена в Сеть 18 августа 2018 года в фейсбуке ISALA Marine Agency — на ней капитан суперъяхты и совладелец компании по обслуживанию яхт в порту Закинфа, а вот сзади — та самая маленькая Bacchus Alla II — ныне «Верный» и, как мы можем предположить, семья ее владельцев.

«Новая» обнаружила документы Министерства транспорта и морских дел Черногории, согласно которым яхта с названием Bacchus Alla в 2020 году находилась в Черногории вместе с яхтой под названием Bacchus Alla II. Bacchus Alla II прибыла за Bacchus Alla в порт через 13 дней.

Мы проверили их актуальное местоположение: маленькая, задекларированная Саблиным, в 2020 году стояла в московских Химках, тогда как большая сейчас свободно ходит в районе греческого Коринфа.

Bacchus Alla была также замечена в Греции в 2011, 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. А семья Саблиных, как известно, любит устраивать семейный отдых в Греции. Вот, например, фотография Дмитрия Саблина и его семьи на Лестнице Святого Николая — самом живописном месте города Патры, который находится всего в ста километрах от острова Закинф.

А вот фотография из инстаграма предполагаемого сына Саблина Георгия с потрясающим пейзажем на остров Корфу, открывающимся со Старой крепости (опубликована в марте 2018-го):

Нам не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Саблин может скрывать факт владения большой яхтой Bacchus Alla, потому что данные о ее владельце в просмотренных нами реестрах недоступны. Саблин вполне мог просто купить Bacchus Alla II, которая когда-то сопровождала большую яхту, и переименовать ее в «Верный», либо просто арендовать Bacchus Alla, поскольку суперъяхты компании Douglas Sharp Yacht Design легко взять напрокат. Только если не жалко отдать около трехсот тысяч долларов в неделю.

С другой стороны, Саблин вполне мог себе позволить купить и большую яхту для семейного отдыха на широкую ногу. В 2019-м сумма доходов Саблина составила 803,22 млн руб. — примерно столько стоит Bacchus Alla.

Дмитрий Саблин — совсем не уникальный персонаж российской политической сцены. За образом депутата, ратующего за все патриотическое; брутального лидера, который встречается с Башаром Асадом; ревнителя всего православного; интеллектуала, пишущего книгу про нарушения прав человека (правда, только со стороны украинских властей), можно увидеть успешного бизнесмена, владеющего целой сетью компаний, расположенных в самых «удачных» частях закромов родины. И все эти ипостаси очень даже легко совмещаются, потому что патриотизм — самый выгодный бизнес.

P.S.

Мы направили Саблину вопросы о бизнесе, яхте и раскрашенной диссертации, но не получили ответа. Также мы отправили электронной почтой запрос капитану судна Bacchus Alla, но его емейл больше не функционирует.

* ссылка на СМИ, которое Минюст внес в реестр иностранных агентов

** ссылка на СМИ, которое Минюст также внес в реестр иностранных агентов

Анастасия Ларина