Названа цена нового процессора Intel Core i5-12400F

Как сообщают представители американской компании Intel, новый процессор Core i5-12400F начнет свой путь на мировом рынке с Перу. Там чип станут предлагать покупателям по цене 222 доллара США. Но это довольно большая сумма по сравнению с той, которую запросят на домашнем рынке, отмечают разработчики.

Продажи на территории самих Соединенных Штатов планируют осуществлять по 180 «зеленых». Также аналитики указывают на то, что новый процессор на 15 долларов дешевле ранее представленного i5-12400.

Представители компании сообщили, что процессор 5-12400F выйдет с 6 ядрами и сможет работать на частоте до 4,4 ГГц. В комплекте предлагается система охлаждения Laminar RM1, также разработанная и выпущенная специалистами Intel.