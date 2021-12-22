Ученые определили, сколько кислорода выделяют мхи

До сих пор принято было считать, что на суше основными генераторами кислорода являются лисья и хвоя деревьев. Мхи и лишайники называли второстепенными и не такими уж важными в глобальном процессе фотосинтеза.

Однако это оказалось не совсем так, говорят специалисты. Группа ученых из разных стран провела исследования, результаты которого доказывают, что мхи и лишайники в совокупности выделяют примерно такое же количество кислорода, как зеленая листва и хвоя.

Один из этапов исследования проводили в лабораторных условиях. Поместив десяток разных образцов мха и столько же лишайников в закрытые стеклянные сосуды, ученые зафиксировали значительное изменение химического состава воздуха, который во всех случаях очень быстро насытился кислородом.