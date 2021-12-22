 

Ученые определили, сколько кислорода выделяют мхи

22.12.2021, 13:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

До сих пор принято было считать, что на суше основными генераторами кислорода являются лисья и хвоя деревьев. Мхи и лишайники называли второстепенными и не такими уж важными в глобальном процессе фотосинтеза.

Однако это оказалось не совсем так, говорят специалисты. Группа ученых из разных стран провела исследования, результаты которого доказывают, что мхи и лишайники в совокупности выделяют примерно такое же количество кислорода, как зеленая листва и хвоя.

Один из этапов исследования проводили в лабораторных условиях. Поместив десяток разных образцов мха и столько же лишайников в закрытые стеклянные сосуды, ученые зафиксировали значительное изменение химического состава воздуха, который во всех случаях очень быстро насытился кислородом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Из-за пандемии COVID-19 смертность от туберкулеза может возрасти почти вдвое

14.11 / Машинист метро получил психологическую травму после гибели мужчины на путях

01.11 / Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором

03.11 / Кабмин Украины назначил временно исполняющего обязанности министра экологии

25.06 / Экономика: «Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

03.03 / “Это же такой шанс зарекомендовать себя в стране оккупанта”. Подписчики ответили Добрынину на заявление об отсутствии политики в его желании работать в России

17.09 / Yahoo News Japan – при новом премьере в Японии «северные территории» станут от неё ещё дальше

14.09 / Во время учений у грагиц с Беларусью СБУ нашла реальный тайник с боеприпасами

22.07 / США серьёзно пострадали от пандемии из-за двух фатальных ошибок

15.07 / В Хабаровском крае выявили 98 новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика