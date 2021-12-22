Масляков, Свиблова и дочь Меньшова получили награды «Легенды Тавриды»

Телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и искусствовед Ольга Свиблова, а также дочь актера Владимира Меньшова Юлия получили награды от своих учеников, молодых творцов премии «Легенды Тавриды».

Телеведущая Юлия Меньшова получила награду за своего отца посмертно, церемония вручения премии проходила на Новой сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Легенды Тавриды» – это премия, учрежденная молодыми деятелями культуры и искусства для своих наставников и учителей, номинантов и победителей которой определяют молодые творцы со всей страны.

С помощью премии участники проектов арт-кластера «Таврида» выражают благодарность тем, кто делится с ними опытом и знаниями, открывает возможности для самореализации и профессионального роста. Символ премии – памятная статуэтка, которую разработали резиденты и эксперты арт-кластера, вдохновляясь самым известным арт-объектом на площадке «Тавриды» в Крыму – скульптурой «Человек, смотрящий в море».

«Премия «Легенды Тавриды» уникальна тем, что для молодых мастеров культуры и искусства это способ высказать свое уважение и признание наставникам и учителям. Символично, что премия проходит на легендарных театральных площадках, таких как театр имени Евгения Вахтангова или Московский театр Олега Табакова. В этом – преемственность и бережное сохранение традиций», – сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на вручении премии.

Он поздравил коллектив театра имени Евгения Вахтангова со 100-летием культурного учреждения и поблагодарил за участие в проектах арт-кластера «Таврида» и поддержку молодых творцов.

Кириенко вручил премию Свибловой, искусствоведу, кинорежиссеру-документалисту, директору Мультимедиа Арт Музея. «Говорят, что красота в глазах смотрящего. Если так, то в глазах Ольги Львовны неимоверное количество этой самой красоты, которой она щедро делится с учениками. Она не просто передает свое мастерство и опыт, она передает умение видеть красоту. А еще Ольга Львовна умеет видеть будущее – каким-то непостижимым, ей одной известным способом она замечает в молодых ребятах скрытые таланты, открывает эти таланты и зажигает новые звезды. Спасибо за это большое», – сказал он.

«В прошлом году молодые творцы впервые выбрали «Легенд Тавриды», а теперь премия становится традицией. Участники проектов арт-кластера – это десятки тысяч молодых деятелей культуры и искусства – сами выдвинули номинантов премии. Затем мастера арт-кластера, молодые эксперты, сформировали шорт-лист претендентов. А победителей премии участники и эксперты выбрали вместе, в ходе онлайн-голосования», – рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.