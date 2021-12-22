В Кремле не согласились с обвинениями США в нарушении Россией правил ВТО

Кремль не согласен с обвинениями со стороны США о том, что импортозамещением РФ нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с такой точкой зрения. РФ ничего не нарушает в этой области», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай заявил, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход РФ от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.

Ранее в МИД ответили США на обвинения в нарушении правил ВТО.