 

В Кремле не согласились с обвинениями США в нарушении Россией правил ВТО

22.12.2021, 13:22, Новости дня
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Кремль не согласен с обвинениями со стороны США о том, что импортозамещением РФ нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с такой точкой зрения. РФ ничего не нарушает в этой области», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай заявил, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход РФ от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.

Ранее в МИД ответили США на обвинения в нарушении правил ВТО.



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