Основатель Concorde Capital Мазепа о Герусе: Весь рынок говорит, что это мой проект. Но я говорю, что нет

“Андрей Герус действительно работал в “Конкорде” долгое время. От нас он ушел в 2012 году, еще задолго до революции и тем более задолго до [бизнесмена Рината] Ахметова с “Роттердамом”. Потом его имя возникло, когда он стал активистом Майдана в Англии – он ходил под лондонский дом Ахметова с флагами и лозунгами, – рассказал Мазепа. – Я уже не помню как, но году в 2015-м он снова вернулся в “Конкорд” на пару месяцев (на должность исполнительного директора. – ЭП), но это было задолго до “Роттердама”, который был намного позже. Кроме того, что он сидел писал какие-то блоги, какой-то особой работы я не заметил. Поэтому мы друг с другом решили, что давай будем друзьями, но расстаемся”.

Он сообщил, что решил прекратить работу с Герусом, потому что на тот момент позиция общественного активиста была тому важнее, чем стремление профессионально заниматься инвестиционным банкингом.

“Весь рынок говорит, что это мой проект. Но мне пох…й, что рынок говорит. Я говорю, что нет. Он иногда выходил, что-то писал. Я потом получал звонки с, мягко сказать, порицаниями. На что я говорю “ребята, идите лесом, потому что он живой человек, у него есть свое мнение”, – заявил бизнесмен.

Контекст:

Герус прошел в Верховную Раду в 2019 году по списку “Слуги народа”. Он систематически критиковал формулу “Роттердам плюс”.

Формула “Роттердам плюс” была введена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2017 года “Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии”. Согласно постановлению, в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам – Роттердам – Антверпен). Герус утверждал, что основные доходы от применения “Роттердам плюс” получает холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

23 августа 2018 года НКРЭКУ упразднила формулу “Роттердам плюс” в связи с началом действия нового рынка электрической энергии. Но еще 24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследовала действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. Досудебное расследование длилось с 2017 года.

Высший антикоррупционный суд отклонил иск ферросплавных заводов бизнесмена Игоря Коломойского. Они требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело “Роттердам плюс”. Решение суд принял 13 октября после четырех месяцев рассмотрения дела.

Рассмотрение исков заводов Коломойского длится с 10 июня 2021 года. До этого состоялось 13 заседаний ВАКС, на которые истцы по очереди не являлись, писал 5 октября “Главком”. Единственными потерпевшими от формулы считают себя эти два ферросплавных завода, отмечало издание.

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