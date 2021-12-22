“Ваш мэр много говорит”. Атрошенко объяснил, почему количество обысков в Чернигове выросло в пять раз

“В Чернигове прекрасные парки и дороги, но ваш мэр много говорит”. Эта фраза звучит от “масок-шоу” во время каждого обыска на коммунальных предприятиях Чернигова. Эта фраза объясняет весь абсурд, который происходит в последнее время по отношению к городу и горожанам. Для понимания: за месяц на предприятиях Чернигова произошло 55 (!) обысков. А за шесть предыдущих лет всего 11. Еще раз: за месяц у нас было обысков в пять раз больше, чем за шесть предыдущих лет. Заказчики известны. А их мотивы: простые, прогнозируемые, политические. Все объясняется той же одной фразой: “Ваш мэр много говорит”. Да. Говорю”, – отметил Атрошенко.

Он перечислил, какие именно темы, по его мнению, вызвали такую реакцию власти.

“Говорю, что кому-то мозолит, что Черниговом руководит независимый мэр, избранный людьми. Что Атрошенко выполняет обязательства перед избирателями, а не “обязы” перед ОПУ. Говорю о несправедливом распределении бюджетных средств между регионами. Прямо говорю, что в родном президенту регионе города из государственных фондов получают миллиарды, а неродной Чернигов получает ноль. Заявляю, что власти переводят ответственность за решение проблем с тарифами на местное самоуправление. Что страдают и бюджеты общин, и люди. Говорю о попытках отстранить Атрошенко от избирательного процесса в 206-м округе и о том, что “слуги” уже готовят на округ своего “парашютиста”. Послушного, “на 100% своего человека”. За эти слова и получил 55 обысков. И думаю, это еще не конец”, – написал мэр.

Атрошенко подчеркнул, что соглашаться на условия Офиса президента он не будет.

“Они прибегают к политическому преследованию того, кто не молчит о непрофессиональных действиях центральной власти и о сворачивании децентрализации. Но это бумеранг, и он обязательно вернется к тем, кто его запускает. Я не стану “слугой” Офиса президента. Потому что служу своим избирателям и своему родному городу”, – подытожил городской голова Чернигова.

https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav/posts/2442165745914493

Контекст:

Центральная избирательная комиссия назначила выборы на округе умершего народного депутата Антона Полякова в Черниговской области. Промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №206 назначены на 27 марта 2022 года. Избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов, 26 января.

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