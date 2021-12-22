 

Лекарства от аллергического насморка могут серьезно облегчить жизнь людей с астмой

22.12.2021, 13:08, Разное
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Чтобы оценить долгосрочную эффективность иммунной противоаллергической терапии, ученые из Гейдельбергского университета проанализировала данные за десятилетний период 29,2 тысячи пациентов с астмой и 54,2 тысячи человек без этого заболевания. Информацию о состоянии здоровья и принимаемых лекарствах предоставил немецкий фонд медицинского страхования.

Результаты показали, что в группе астматиков всего за два года приема противоаллергических препаратов количество назначений кортикостероидов и других лекарств астмы сократилось на 7%. Спустя семь лет этот показатель снизился до 19%. Что особенно важно, иммунная терапия снизила риск обострения и прогрессирования астмы, включая развитие таких тяжелых осложнений, как пневмония. Кроме того, принимавшие противоаллергенные препараты реже страдали от инфекций дыхательных путей, требующих лечения антибиотиков и меньше нуждались в госпитализации.

«Иммунотерапия аллергенами была связана с сокращением терапии от астмы, что свидетельствует об улучшении контроля над этим заболеванием», — сообщили авторы исследования.

Приступ астмы: симптомы и первая помощь 

Собрали всю необходимую информацию о том, как правильно действовать в случае астматического удушья. 

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В контрольной группе пациентов без астмы количество выписанных рецептов было стабильно низким на протяжение всего наблюдательного периода, однако у людей, которые не принимали противоаллергические препараты, наблюдалась тенденцию к увеличению.

«Наши результаты дополняют данные других исследований и поддерживают принятие клинических решений об использовании аллергенной иммунотерапии для лечения и контроля как аллергического ринита, так и астмы», — считают ученые.



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