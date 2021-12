Как сделать креативный новогодний подарок за 100 рублей? Выход есть!

Блогерша выложила в свой тик ток видео с идеей подарка к Новому году. И, возможно, видео бы не стало таким актуальным, если бы не общая стоимость такого презента – она составила чуть более ста рублей.

За день ролик набрал больше миллионов просмотров и множество положительных комментариев.

Один из зрителей в прежних видео попросил девушку показать идею недорого подарка, как раз до суммы в сто рублей. Автор канала использовала в подарке небольшую плитку шоколада и пару пакетиков чая. Все это она завернула в красивую упаковку и дополнила открыткой.

Люди оставили множество комментариев:

«Две таких плитки, и день будет наполнен позитивом»

«Неожиданно круто вышло»

«Благодарю за идею»