 

Как сделать креативный новогодний подарок за 100 рублей? Выход есть!

22.12.2021, 12:58, Разное
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Блогерша выложила в свой тик ток видео с идеей подарка к Новому году. И, возможно, видео бы не стало таким актуальным, если бы не общая стоимость такого презента – она составила чуть более ста рублей.

За день ролик набрал больше миллионов просмотров и множество положительных комментариев.

Один из зрителей в прежних видео попросил девушку показать идею недорого подарка, как раз до суммы в сто рублей. Автор канала использовала в подарке небольшую плитку шоколада и пару пакетиков чая. Все это она завернула в красивую упаковку и дополнила открыткой.

@sophie.giftguru

Ответ пользователю @one_velo ##новогодняяупаковка

♬ Christmas At Hogwarts — from ‘Harry Potter And The Philosopher’s Stone’ — The City Of Prague Philharmonic Orchestra

Люди оставили множество комментариев:

«Две таких плитки, и день будет наполнен позитивом»

«Неожиданно круто вышло»

«Благодарю за идею»



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