 

Володин объяснил необходимость ужесточения наказания для лихачей

22.12.2021, 12:57, Разное
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По его словам, обычные наказания таких нарушителей не останавливают. Для привлечения внимания в соцсетях они готовы на любые нарушения, чем ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих, отметил Володин.

“Практически каждую неделю мы с вами видим из средств массовой информации, что по вине лихачей, мажоров на дорогих автомобилях люди становятся инвалидами, погибают”, – написал спикер.

Подобные ситуации недопустимы, поэтому было важно принять законопроект до конца года, пояснил председатель ГД.

Наказание ужесточается для водителей, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и лишились водительских прав.

“Речь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости на более чем 60 км/ч или выезд на встречную полосу. За это может грозить уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы”, – сообщил Володин.

Для тех, кто уже был судим за такие нарушения, ответственность увеличится до трех лет лишения свободы. “Это поправка, которая была одобрена во втором чтении”, – отметил Володин.



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