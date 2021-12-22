Володин объяснил необходимость ужесточения наказания для лихачей

По его словам, обычные наказания таких нарушителей не останавливают. Для привлечения внимания в соцсетях они готовы на любые нарушения, чем ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих, отметил Володин.

“Практически каждую неделю мы с вами видим из средств массовой информации, что по вине лихачей, мажоров на дорогих автомобилях люди становятся инвалидами, погибают”, – написал спикер.

Подобные ситуации недопустимы, поэтому было важно принять законопроект до конца года, пояснил председатель ГД.

Наказание ужесточается для водителей, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и лишились водительских прав.

“Речь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости на более чем 60 км/ч или выезд на встречную полосу. За это может грозить уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы”, – сообщил Володин.

Для тех, кто уже был судим за такие нарушения, ответственность увеличится до трех лет лишения свободы. “Это поправка, которая была одобрена во втором чтении”, – отметил Володин.