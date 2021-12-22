 

Никита Пресняков рассказал, как нелегко ему приходилось в период учебы в США

22.12.2021, 12:54, Разное
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Никита Пресняков, российский вокалист, в шоу Сурена Каграманова «Лучше – правду!» рассказал, как нелегко ему приходилось в период учебы в Нью-Йорке. Он вспомнил, что это был тяжелый период жизни, особенно в плане финансов.
Артист сообщил, что с конца студенчества деньги зарабатывает сам. Когда учился в Нью-Йорке в университете, то ему оказывали помощь родители, которые высылали 200 долларов на неделю. Никита Пресняков объяснил, что такой суммы для Америки очень мало, так как проездной стоит дорого, вход в метро 3 доллара, фастфуд 5 долларов, лапша 7-11 долларов.

Певец заявил, что в тот период даже пытался отложить денег. Он пояснил о ситуации, когда были неполадки с банком и родительские деньги не пришли, а он приобрел себе синтезатор. Артист признался, что в те дни ходил возле общежития в поисках четвертаков. В 5 утра в ресторане быстрого питания покупал за 1 доллар комбо-обед.

Напомним, что Никита Пресняков – внук Аллы Борисовны Пугачевой. Он сын музыканта Владимира Преснякова-младшего и вокалистки Кристины Орбакайте.

Источник: teleprogramma.pro



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