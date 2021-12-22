Студентов освободят от зимней сессии

Постановлением министерства образования и науки от 22 декабря 2021 года №1788 «О форме проверки знаний учащихся высших учебных заведений» принято решение проводить сессии не более одного раза в год «в тёплое время года».

Из текста документа следует, что будут отменены все зимние сессии, включая нынешний учебный год, за исключением уже начавшихся. В Минобрнауки уточнили, что мера призвана решить сразу несколько ключевых пробелов в системе высшего образования.

– Безусловно, главная из них – забота о здоровье студентов. Речь идёт и о нервах и зубрёжке, которая зачастую приходится на новогодние праздники, и о тяжёлой дороге, когда приходится добираться до вузов по морозу, сугробам и гололёду. Также будет решена проблема коррупции, – заявил представитель ведомства.

Большинство вузов после отмены зимней сессии расширят программу летней сессии. Продлят и период сдачи экзаменов. Минобрнауки рекомендует начинать кампанию в мае и завершать до конца июня.

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