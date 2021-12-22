Мнение: Европа мало колется

Невероятные рекорды, которые ставит цена на газ в Европе, лучше всего оценивать через восприятие тех, кто непосредственно имеет дело с газом в нашей стране. Например – люди, живущие в своих загородных домах, которые им посчастливилось подключить к газу и, соответственно, не только на газе готовить, но и газом отапливать (это, кстати, далеко не обязательно олигархи, могут быть и просто, скажем, успешные программисты).

У меня как раз есть один такой во френдленте – хороший программер с аналитическим складом ума, живет в Подмосковье. И вот что он вчера написал у себя в ФБ:

«Меня вот это действительно волнует. Цена на газ в Европе.

Не приедет ли это к нам? Там сейчас 1 м3 стоит 140-150 рублей. Я сейчас плачу 5,8 рубля.

Если цена для меня, как потребителя газа в РФ вырастет всего лишь в 3 раза, то я буду тратить на десятки тысяч в год больше.

А цена в Европе сейчас выше в 30 раз почти, и не сказаться на наших ценах она может, только если пузырь не затянется».

Если учесть сегодняшний «исторический максимум», то цена на газ в Европе и вовсе получается в 200 р. за куб. Это выше, чем платит сегодня мой приятель, уже почти в 35 раз. Разница, положа руку на сердце, просто оглушительная. И те, кто считает, что «нас это не касается», «это у них там в европах», «у нас все будет как было, у нас СТАБИЛЬНОСТЬ» – боюсь, проявляют невероятную наивность. Весь опыт жизни в постсовке показывает, что наша экономика чрезвычайно зависима от Запада: если что-то дорожает «у них» – это непременно отражается на ценах «у нас».

Хотя, конечно, 35-кратный рост – это что-то вообще за гранью реальности. Хочется сказать «так не бывает». Тем не менее – факт, что газ вздорожал как-то фантастически. Взять хотя бы цены в евро: ведь еще весной газ стоит в 10 раз меньше. В валюте! Рост на порядок за полгода! Было 150-200, стало – в моменте – 2150. Это КАК?!

И вопрос – а как, интересно, сами-то европейцы? Им каково при таких-то ценах? Понятно, что средние зарплаты в той же Германии как раз в те же 10 раз выше, чем в России – но ведь у них и цены малость другие, и платежей больше (хотя бы в силу законопослушности)? Грешно, конечно, но так и тянет спросить на манер гоголевского Тараса: «Ну что, Европа, помогла тебе твоя альтернативная энергетика?!»

Хотя – вполне может быть, что весь этот «газовый кризис» носит отчасти рукотворный характер – и здесь опять замешаны Шваб и компания, творцы «новой нормальности». Загнать цены на отопление в космос – чтобы тем самым НАГЛЯДНО продемонстрировать всем тамошним скептикам, не верящим в «повесточку», насколько ошибочна их ставка на «углеродное топливо». Только ВИЭ (возобновляемые источники энергии), только солнечные батареи, только ветряки, только хардкор! Скажут – но ведь мы как раз непосредственно наблюдаем, что ставка на ВИЭ бита, что солнечные батареи и ветряки не помогают?? МАЛО КОЛЕТЕСЬ!! То есть тьфу – мало строите ветряков! Надо еще больше! Всю Европу заставить ветряками! А сверху – сплошные солнечные батареи! Тогда – дело пойдет!

И зловеще добавить одуревшему обывателю: а иначе – все скончаетесь на ИВЛ! То есть опять же – тьфу, разоритесь дотла, оплачивая свой вонючий газ!

Шваб ставит перед европейцами вопрос ребром: или ВИЭ – или ИВЛ! То есть… ну, вы поняли. Колоться надо – втыкать побольше ветряков. Тогда, обещают, попустит.

По шаблону действуют ребятки. Одно понятно – в нормальной экономике цены на ключевой товар в течение года в 10 раз туда-сюда не скачут. Что-то они там у себя серьезно развинтили. И наша РФ, что бы там не плел Кудрин – отнюдь не “остров”…