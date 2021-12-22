Скандалы: «А эти будут сидеть в чулане!»

В суде начались слушания по исковым заявлениям актеров Театра Ермоловой, которых худрук Олег Меньшиков сначала перестал задействовать в спектаклях, а затем и вовсе уволил

В Тверском суде столицы прошли первые слушания по исковым заявлениям актеров Театра Ермоловой, которых сначала перестали задействовать в спектаклях, а затем и вовсе уволили, объяснив это нестабильной экономической ситуацией. Хотя на хайповых и звездных актеров деньги почему-то находятся, уверяют артисты. «Что интересно, вторая сторона принесла целый чемодан бумаг, но ни одной важной, — говорит адвокат потерпевших Ксения Михайличенко. — Ждем следующего заседания, которое состоится уже через месяц, и, возможно, станет решающим!».

«В декабре только и разговоров, что о новогоднем настроении. Начали уже готовиться? Елку нарядили?» — игриво спрашивают в официальном сообществе поклонников Олега Меньшикова. Но его бывшим артистам пока не до праздника. Этой осенью они потеряли работу и теперь пытаются восстановиться.

Как рассказывает Daily Storm адвокат коллегии «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Ксения Михайличенко, изначально к рассмотрению предлагалось шесть исков, в том числе от Елены Папановой, которой «разрешили» остаться в театре в качестве уборщицы. Но потом было решено добавить еще два — чтобы не затягивать. Один из главных вопросов звучал примерно так: на каком основании руководство учреждения решило сокращать именно этих актеров? Профессионалов, отдавших сцене не год и не два, а многие годы и даже целые десятилетия? Ну должна же быть хоть какая-то аргументация!

«На это представитель театра сказала, что так решила комиссия, — с иронией вспоминает юрист. — И действительно: они приносили нам какую-то бумажечку, в которой сообщалось, что это решение принимали завтруппы, экономист и кто-то еще, но не режиссеры и не артисты. Мол, ну вот мы проанализировали и решили, что одни будут участвовать в спектаклях, а другие не будут и их надо сократить!»

Примечательно и то, продолжает Ксения, что в последние два года ее доверителей уже не приглашали ни на какие кастинги.

«А как получилось с Людмилой Шмелевой, — рассказывает девушка. — Режиссер Евгений Марчелли хотел задействовать ее в своем музыкальном спектакле «Утиная охота», потому что Людмила очень хорошо поет. И что происходит дальше? Он добился того, чтобы ее взяли. Но осенью ее вызывают и говорят: «Все, иди домой, будем искать тебе замену». Зато в суде заявляется, что люди годами нигде не играли и их никто не хочет брать!»

Кстати, сама актриса подозревает, что в театре существуют тайные списки. Если ты в них есть, то имеешь право общаться с режиссерами. Нет — ну извини.

«Он [Меньшиков] превратил театр в частную лавочку, — говорит Людмила Шмелева в беседе с Daily Storm, — и ведет себя как Карабас-Барабас! Эти — негодные — будут сидеть в чулане, а вот эти будут моими любимыми куклами. Да и с ними — наигрался и выбросил».

По словам артистки, вчерашнее слушание произвело на нее довольно комичное впечатление. И в первую очередь потому, что юрист другой стороны не смогла предоставить ни одного более-менее внятного документа, который бы подтверждал, что увольнения оправданы.

«Они говорят, что у них нет средств. Но мы же знаем, что это не так! — утверждает потерпевшая. — Театру выделяли их больше, чем всем остальным, а на сайте закупок можно посмотреть, какие там были гонорары. Цифры зашкаливающие, тогда как средняя зарплата артистов составляла всего 20 тысяч рублей. Позор, стыд, но это правда! Никаких дополнительных выплат со стороны руководства нам никогда не было. Поощрялись лишь люди, которые были в его узком кругу, в его команде».

Добавим, что следующее заседание намечено на 20 января и, как надеются уволенные актеры, этот день наконец-то расставит все по своим местам. Чего, однако, совершенно не разделяет их бывшее руководство. Отчаявшись связаться с Меньшиковым хотя бы по телефону, мы написали в его пресс-службу и получили вот такой ответ:

«Позиция театра по вопросу сокращения сотрудников была представлена 23 августа 2021 года на нашем официальном сайте. Новых сокращений в театре не происходит, соответственно, позиция остается прежней. В связи с этим никаких дополнительных комментариев быть не может».

«Среди сотрудников, находящихся в списке на сокращение, изначально не было ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста, — уточняется в ссылке. — В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива — как творческой, так и внутренней».

Яна Бобылкина