 

Sony объявила о большой новогодней распродаже в России

22.12.2021, 12:39, Новости дня
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Японская компания Sony объявила о начале большой новогодней распродажи в РФ, которая должна продлиться до 9 января.

Производитель предлагает россиянам по выгодным ценам видеоигры для консолей PlayStation, а также почти весь спектр выпускаемых электронных устройств от телевизоров до видеокамер до наушников, саундбаров и пр.

Так, цены на отдельные модели телевизоров снижены на 79 тыс. рублей. Одну из камер можно купить дешевле на 48 тыс. руб. Скидки на наушники достигают семи тысяч. Подробнее с акционными предложениями можно ознакомиться на фирменной торговой онлайн-площадке Sony. Компания обещает множество весьма заманчивых предложений, но предупреждает, что количество акционного товара не безгранично.



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