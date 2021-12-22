Sony объявила о большой новогодней распродаже в России

Японская компания Sony объявила о начале большой новогодней распродажи в РФ, которая должна продлиться до 9 января.

Производитель предлагает россиянам по выгодным ценам видеоигры для консолей PlayStation, а также почти весь спектр выпускаемых электронных устройств от телевизоров до видеокамер до наушников, саундбаров и пр.

Так, цены на отдельные модели телевизоров снижены на 79 тыс. рублей. Одну из камер можно купить дешевле на 48 тыс. руб. Скидки на наушники достигают семи тысяч. Подробнее с акционными предложениями можно ознакомиться на фирменной торговой онлайн-площадке Sony. Компания обещает множество весьма заманчивых предложений, но предупреждает, что количество акционного товара не безгранично.