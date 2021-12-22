 

Китайские палеонтологи обнаружили эмбрион динозавра в яйце

22.12.2021, 12:39, Новости дня
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Во время исследования территории на юге Китая палеонтологи нашли уникальный образец древней рептилии. Речь идет о динозавре, который так и не вылупился из яйца.

По словам ученых, эмбрион прекрасно сохранился до наших дней, а потому станет очень ценным материалом для научных исследований. По предварительным данным, это яйцо было отложено от 66 до 72 миллионов лет назад. Точнее можно будет сказать только после детальных исследований.

Эмбрион уже получил имя. Палеонтологи назвали его малышом Инляном. Длина так и не появившегося на свет организма составляет 27 см, что позволяет предполагать, что он мог вырасти в огромную рептилию. Подробнее о данной находке можно прочитать в журнале iScience.



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