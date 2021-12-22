 

Митрополит Иларион рассказал о встрече с папой Римским

22.12.2021, 11:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что его встреча с папой Римским Франциском продолжалась час и прошла в доброй и сердечной атмосфере.

«Наша встреча продолжалась один час и прошла в очень доброй и сердечной атмосфере», – передает РИА «Новости» слова митрополита в Ватикане.

«Мы обсудили широкий круг вопросов, касающийся двусторонних отношений между Римско-католической и Русской православной церквями, в том числе обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между нашими Церквам», – сказал митрополит Иларион.

Он также выразил надежду, что следующая встреча патриарха Московского Кирилла и папы Римского Франциска состоится в 2022 году.

«Я надеюсь, что следующая встреча между патриархом Кириллом и папой Франциском состоится в 2022 году. Мы сегодня сумели обсудить конкретные даты и конкретные места, но все это подлежит конкретизации и согласованию, поэтому мы пока не можем объявить ни дату, ни место», – сказал митрополит Иларион.

Он рассказал также, что передал папе Римскому письменное поздравление от патриарха Московского Кирилла с 85-летием и икону в подарок.

«Я передал папе Франциску письменное поздравление от святейшего патриарха Кирилла, а также передал ему в подарок от патриарха икону Знамение Божьей матери. Эта икона особо дорога для патриарха Кирилла, потому что с Санкт-Петербургской духовной академии, где он учился и был ректором в течение 10 лет, находится ее оригинал», – сообщил он.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион заявил, что речь об объединении православной и католической церквей не идет, но они могут делать шаги к прекращению многовекового соперничества.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / США упрекнули Индию в ограничении свободы слова

28.10 / В Харьковской области произошел взрыв на газоперерабатывающей станции, есть жертвы

13.10 / Украина до конца года может получить транш от МВФ в размере $1,4 млрд – JP Morgan

05.11 / Зеленский приостановил выполнение контракта “Укрспецэкспорта” с Азербайджаном

01.01 / Бурджанадзе заявила об «обиде Грузии на Россию»

28.05 / В Китае снижены цены на смартфоны Xiaomi Mi 11 Pro

30.10 / Байден призвал Германию выполнять данные Украине обещания по газу

18.11 / Датский министр ушел в отставку из-за истребления «коронавирусных» норок

28.08 / В МИД оценили шансы навести порядок в Афганистане

11.10 / Футболисты РФ повели в счете в матче с командой Словении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика