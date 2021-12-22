Возле берегов Мадагаскара произошло кораблекрушение, погибло по меньшей мере 64 человека

Инцидент произошел с грузовым судном, которое не предназначено для перевозки пассажиров. Тем не менее, в момент крушения на нем находилось 138 человек.

Перегруженное судно было залито водой, и его двигатель заглох, рассказал директор по морским операциям Агентства морских и речных портов Мами Рандрианавони.

На месте кораблекрушения нашли 50 выживших людей, ведутся поиски 24 пропавших без вести.

Судно направлялось из Антанамбе в Соаниерана Ивонго, между ними менее 100 км.

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