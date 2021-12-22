Россиянин купил один из самых известных замков в Стране Басков

Один из самых известных замков в испанском автономном сообществе Страна Басков был продан за 4 млн евро российскому миллионеру, сообщила газета «Вангуардиа».

По ее информации, покупателем является частное лицо, чье имя не называется. Неоготический замок Бутрон расположен в районе муниципалитета Гатика в провинции Бискайя. Компания Inbisa приобрела сооружение в 2005 году за 1,6 млн евро на открытом аукционе, передает ТАСС.

В последние годы поступало несколько предложений о покупке замка, однако предприятие хотело продать его тому, кто взял бы на себя «обязательство надлежащим образом сохранить этот исторический и уникальный» объект. В последние годы замок использовался для организации мероприятий, снятия рекламных роликов и телевизионных программ.

Отмечается, что новые владельцы постройки хотят провести ее реставрацию, «всегда уважая и защищая ее исторический облик». Замок был построен в Средние века, а в конце XIX века был реконструирован. В 1994 году там были проведены последние работы. Здание, общая площадь которого составляет более 2,4 тыс. кв. метров, расположено на участке в 4 га на берегу реки Бутрон. В замке насчитывается пять этажей и четыре башни, также есть часовня, оружейный зал, библиотека и даже подземная тюрьма.

В журнал Forbes составил перечень самых вызывающих приобретений российских миллиардеров. В нем сообщалось, что председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин приобрел в 2005 году замок Aberuchill Castle XVII века на севере Шотландии, заплатив за него 12 млн долларов. Aberuchill Castle заинтересовал миллиардера не роскошью, а обширными охотничьими угодьями площадью 1,3 тыс. гектар.