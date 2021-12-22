 

Цена газа в Европе упала ниже 2 тыс. долларов

22.12.2021, 11:05, Новости дня
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Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов падает на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, после рекордного роста накануне, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижается до 1 тыс. 970 за тыс. куб. м, или 168,635 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.



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