Цена газа в Европе упала ниже 2 тыс. долларов

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов падает на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, после рекордного роста накануне, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижается до 1 тыс. 970 за тыс. куб. м, или 168,635 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейские страны обвиняют Газпром в обострении энергетического кризиса.