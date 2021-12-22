Захарова указала на связь между провокациями НАТО в Черном море и «Северным потоком – 2»

Провокативная деятельность стран НАТО в Черном море имеет в основе «дикую аллергию» США на выгодный всей Европе проект газопровода «Северный поток – 2», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «вся провокативная деятельность (НАТО) в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества – очень многих представителей НАТО – в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта (газопровода «Северный поток – 2»)».

Ранее ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное. Корабль в Черном море с 25 ноября, посетил болгарскую Варну и румынский порт Констанца. До этого Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.