 

Захарова указала на связь между провокациями НАТО в Черном море и «Северным потоком – 2»

22.12.2021, 11:04, Новости дня
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Провокативная деятельность стран НАТО в Черном море имеет в основе «дикую аллергию» США на выгодный всей Европе проект газопровода «Северный поток – 2», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что «вся провокативная деятельность (НАТО) в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества – очень многих представителей НАТО – в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта (газопровода «Северный поток – 2»)».

Ранее ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное. Корабль в Черном море с 25 ноября, посетил болгарскую Варну и румынский порт Констанца. До этого Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.



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