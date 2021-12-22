Турция привезла на международную выставку в США электромобиль собственного производства

Электромобиль турецкого производства Togg будет представлен на Международной выставке потребительских технологий (Consumer Technology Association – CES 2022) в США, сообщили местные СМИ.

Как передает агентство «Анадолу», прототип Togg доставлен в Штаты самолетом Boeing 777 турецкого авиаперевозчика Turkish Cargo.

Сообщается, что вес электромобиля вместе с поддоном составил три тонны.

Главный исполнительный директор инициативной группы Togg М. Гюрджан Каракаш отметил, что в электромобиль Togg – умная технология, в которой дизайн обычного автомобиля обогащен штрихами концепции будущего.

По его словам, участием в выставке компания стремится выйти на мировой уровень и стать брендом.

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