 

Турция привезла на международную выставку в США электромобиль собственного производства

22.12.2021, 11:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Электромобиль турецкого производства Togg будет представлен на Международной выставке потребительских технологий (Consumer Technology Association – CES 2022) в США, сообщили местные СМИ.

Как передает агентство «Анадолу», прототип Togg доставлен в Штаты самолетом Boeing 777 турецкого авиаперевозчика Turkish Cargo.

Сообщается, что вес электромобиля вместе с поддоном составил три тонны.

Главный исполнительный директор инициативной группы Togg М. Гюрджан Каракаш отметил, что в электромобиль Togg – умная технология, в которой дизайн обычного автомобиля обогащен штрихами концепции будущего.

По его словам, участием в выставке компания стремится выйти на мировой уровень и стать брендом.

Ранее замглавы Минпромторга Александр Морозов сообщил, что «КамАЗ» обсуждает запуск нового завода в РФ по производству легковых электромобилей «Кама-1». 

Газета ВЗГЛЯД писала, какое преимущество есть у российского электрокара перед электроавтомобилями Tesla.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / Клименко рассказал, как полиция будет штрафовать за неношение масок в общественных местах

21.10 / В РФ выявили 36,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

20.02 / Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука

16.04 / Ответственность за борьбу с коронавирусом и российские войска на украинской границе. 16 апреля в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

19.04 / Вице-премьер: Состояние МКС может привести к катастрофе

03.12 / Центры управления регионами открылись по всей России

16.10 / Голливудская сказка станет былью — Китай отправит в космос трёх космонавтов на полгода

04.08 / Страдающий иммунным заболеванием музыкант из The Offspring заявил, что его отстранили от гастролей из-за отказа вакцинироваться от коронавируса

25.09 / Британцы создали саморазлагающийся пластик

14.01 / В Тбилиси возмущены согласием Ананиашвили быть «русской балериной»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика