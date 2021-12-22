“Такая сладкая”. 52-летняя Лопес вся в белом и с расставленными ногами поделилась утренними снимками

“Уютное утро в моем супер-пуховике. Мне это нравится!” – написала она.

Лопес позировала для первого фото с приоткрытым ртом и чашкой в руке, для второго – подняв согнутую ногу и улыбаясь..

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

“Такая сладкая”, – прокомментировала подписчица jocellynheath.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”. В конце 2021 года выйдет фильм “Выходи за меня замуж” с Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях.

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