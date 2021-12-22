У 16-летней дочери Волочковой родился младший брат. Фото

На снимке ребенок запечатлен на руках у отца, а сама Николаева в это время лежит на кушетке под капельницей.

“Боже, у меня есть сын”, – подписала она фото, отметив, что родила 21 декабря. Николаева не написала, как они с Вдовиным назвали ребенка.

Для Николаевой новорожденный стал первенцем, а у Вдовина от разных отношений есть четверо детей, в том числе 16-летняя дочь Ариадна, матерью которой является Волочкова.

Ариадне пятый ребенок отца приходится единокровным братом.

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Публикация от Elena Nikolaeva (@elenanika)

Контекст:

Николаева вышла замуж за Вдовина зимой 2021 года. Осенью ведущая сообщила, что они с мужем готовятся стать родителями.

Вдовин и Волочкова расстались в 2008 году. В 2018 году балерина намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но заявила в сентябре 2020 года, что он альфонс, а их брак был недействительным. Ариадна (2005) – единственная общая дочь Вдовина и Волочковой.

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