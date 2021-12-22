С 19 декабря начала ретроградное движение планета любви: какое влияние окажет Венера на все знаки зодиака (до 29 января)

Ретроградная Венера начала свое движение 19 декабря 2021 года, и продлится оно до 29 января. Естественно, это не может не оказать сильное влияние на представителей всех знаков зодиака, их личную жизнь и отношения с семьей и друзьями.

Овен

Для вас очень важно то, как вас оценивают другие, особенно на работе, где вы хотите быть идеальным. Вы боитесь, что ваша личная жизнь – постоянная тема для ваших коллег, что может вам навредить. Так вот, пора отпустить свою одержимость тем, что о вас думают другие, и лучше изучить свои отношения.

Телец

Если вы собираетесь куда-нибудь поехать в следующем месяце, не удивляйтесь, если вы столкнетесь с одним из бывших коллег, одноклассников или сокурсников. Встреча не обязательно будет неприятной, но она вызовет небольшую ностальгию и заставит вас переосмыслить отношения со старым знакомым.

Близнецы

Никогда не бывает легко открыться кому-то, особенно такому противоречивому персонажу, как вы, но ретроградная Венера побуждает вас к этому. Вы непременно почувствуете облегчение, если поговорите с любимым человеком или другом о том, что вас волнует.

Рак

Из всех знаков зодиака именно на вас сильнее всего повлияет ретроградная Венера, поскольку эта планета проходит через ваш дом. Так что эти дни помогут вам лучше разобраться в своих отношениях и проверить их на прочность.

Лев

Сейчас наступает то время, когда вы должны хорошенько подумать над своими отношениями. И особое внимание уделите тому, получаете ли вы от партнера столько же, сколько даете ему. Ведь самопожертвование – дело благородное, но только до определенного момента.

Дева

Венера растревожит вашу жизнь давним романом. И возможно, именно это приведет к тому, что ваша сексуальная жизнь сейчас будет особенно бурной. Но не вздумайте противостоять этому сильному искушению! Напротив, поддайтесь страсти – и увидите, куда это вас приведет!

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Весы

Сейчас в вашей жизни все будет сконцентрировано на доме и семье. Возможно, случится нечто неожиданное или раскроется старая тайна, которая вызывает потрясения в семье. Но зато звезды смилостивятся, и в вашей личной жизни будет тишь и благодать.

Скорпион

Вы держали свои чувства при себе в течение некоторого времени, но Венера не позволит вам хранить их в секрете. Пришла пора говорить от всего сердца. Звезды развяжут ваш язык и вы сможете открыться. Так что если у вас есть секрет, наступил момент, когда вы должны поделиться им с кем-нибудь.

Стрелец

За последние 18 месяцев в вашем астрологическом доме было несколько планетных скоплений, которые изменили ваши ценности. Сейчас же ретроградная Венера сделает все, чтобы выявить потенциальные конфликты с вашим партнером, семьей и друзьями, которые вам нужно будет обсудить.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Козерог

Во время ретроградного периода Венеры ваши личные границы изменятся. Возможно, вы позволите партнеру подойти поближе и в то же время несколько отстранитесь от семьи или друзей, что повлияет на вашу жизнь. Кстати, если вы хотите кардинально изменить свою внешность, отложите это на другой раз.

Водолей

Человек часто сам себе – худший враг, и ретроградная Венера подчеркивает, что, хотя вам нравится роль жертвы, это может быть причиной ваших трудностей. Изучите свои отношения, и если вы увидите, что ваши поступки вам же и вредят, то, может, пора все изменить?

Рыбы

Вы кого-то отвергли и у вас пока нет пары? Пришло время пересмотреть некоторые пока что дружеские отношения, и увидеть кого-то в новом свете. Кто знает, может, ретроградное движение планеты любви прольет свет на динамику этих отношений, и у вас начнется что-то захватывающее…