Гималайские ледники тают с рекордной скоростью

Эксперты, изучавшие протяженность гималайских ледников во время Малого ледникового периода, обнаружили, что за последние 20 лет эти ледники теряют лед в 10 раз быстрее.

Новое исследование предупреждает, что гималайские ледники тают с “исключительной скоростью”, что в определенный момент может поставить под угрозу водоснабжение сотен миллионов людей в Азии. Исследование также показало, что гималайские ледники в последние годы сокращаются гораздо быстрее, чем ледники в других частях мира, что приводит к повышению уровня моря.

Это ускоряющееся таяние имеет последствия для сотен миллионов жителей, которые зависят от основных рек Азии в качестве источника пищи и энергии, включая Брахмапутру, Ганг и Инд. Гималайский горный хребет, часто называемый “третьим полюсом”, является домом для третьего по величине ледникового покрова в мире после Антарктиды и Арктики.

Автор нового исследования – доктор Саймон Кук, старший преподаватель географии и науки об окружающей среде в Университете Данди, сказал, что люди в Гималайском регионе уже видят пугающие изменения.

– Это исследование является лишь последним подтверждением того, что эти изменения ускоряются и окажут значительное влияние на целые страны и регионы, – говорит Кук.

Для исследования команда провела реконструкцию размеров и ледяных поверхностей 14 798 гималайских ледников во время Малого ледникового периода, а потом провела сравнения с границами ледников в то время и сейчас.

Малый ледниковый период длился с 16 по 19 века нашей эры. В это время реки замерзали и посевы были уничтожены, так что людям приходилось очень несладко.

Исследователи подсчитали, что ледники за это время потеряли около 40 процентов своей площади – с пикового значения в 28 000 км² до примерно 19 600 км² сегодня. За этот период они также потеряли от 390 км³ до 586 км³ льда – эквивалент всего льда, содержащегося сегодня в центральных европейских Альпах, на Кавказе и в Скандинавии вместе взятых.

Группа подсчитала, что вода, выпущенная в результате этого таяния, подняла уровень моря во всем мире на 0,03 дюйма (0,92 мм) и 0,05 дюйма (1,38 мм).

Гималайские ледники обычно быстрее теряют массу в восточных регионах, включая восточный Непал и Бутан к северу от главного водораздела. Исследование предполагает, что это изменение, вероятно, связано с различиями в географических особенностях по обе стороны горного хребта и их взаимодействием с атмосферой, что приводит к разным погодным условиям.

Гималайские ледники также быстрее сокращаются там, где они заканчиваются озерами, которые имеют несколько эффектов потепления, а не там, где они заканчиваются на суше. Количество и размер этих озер увеличиваются, поэтому можно ожидать дальнейшего ускорения потери массы. Точно так же ледники, на поверхности которых находится значительное количество естественного мусора, быстрее теряют массу.

– Это ускорение темпов убытков произошло только в течение последних нескольких десятилетий и совпадает с изменением климата, вызванным деятельностью человека, – говорит другой автор исследования доктор Джонатан Карривик из Школы географии Университета Лидса. – Хотя мы должны принять срочные меры для уменьшения и смягчения воздействия антропогенного изменения климата на ледники и реки, питаемые талой водой, моделирование этого воздействия на ледники также должно учитывать роль таких факторов, как озера и мусор.

Гималайский регион охватывает страны Бутана, Китая, Индии, Непала и Пакистана и известен самой высокой горой в мире – Эверестом. По данным Всемирного фонда дикой природы, в этом регионе самая большая концентрация льда на Земле, не считая полярных шапок, и тут ежегодно добывается около 86 миллионов кубических метров воды.