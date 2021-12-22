В Казахстане опровергли дерусификацию наружной рекламы

В Казахстане не ведется дерусификация наружной рекламы: некоторые СМИ подают информацию о законопроекте о визуальной информации однобоко, считает первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

Абаев сообщил ведущему программы «Открытый диалог», что в некоторых СМИ «информация о законопроекте подана несколько однобоко, я бы даже сказал – манипулятивно». Например, по его словам, некоторые заголовки звучат так, будто в Казахстане избавляются от наружного применения русского языка, «словно мы принимаем закон, запрещающий русский язык в наружной рекламе», однако это не так, передает РИА «Новости».

«Самое обидное, что многие люди дальше этого некорректного заголовка новость не читают, а формируют по одному заголовку, некорректному, свое мнение», – отметил он.

По словам чиновника, «никто не отменяет русский язык, мы лишь делаем обязательным использование казахского языка, никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трех языках».

Представитель администрации президента пояснил, почему депутаты парламента разработали данный законопроект: «Сегодня в наружной рекламе, вывесках, меню ресторанов казахский язык либо не используется, либо используется некорректно, допускаются ошибки. У нас интернет заполнен мемами, в которых высмеивается прямой, калькированный перевод названий и слоганов на казахский язык, в результате получается полная бессмыслица».

В связи с этим в законопроекте прописаны требования по соблюдению норм орфографии при использовании государственного языка.

«Сегодня у русского языка в наружном применении нет никаких проблем, а у казахского, к сожалению, есть, и мы должны исправить ситуацию и будем делать это за счет более качественного контроля использования госязыка. Поэтому речи о какой-либо дерусификации не идет, мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного языка и уважительное отношение к нему», – заключил спикер.

Напомним, государственным языком в Казахстане является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально используется русский язык.

Парламент республики принял закон о визуальной информации, по которому необходимо использовать казахский язык в рекламе и вывесках, и только при необходимости – русский и другие языки.

Согласно действующему законодательству Казахстана, бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости – и на других языках.

До этого в Казахстане националисты организовали проверку использования казахского языка на некоторых объектах торговли в республике и по ее итогам выложили информацию на одном из каналов в YouTube.

В роликах они оскорбляют представителей некоренных национальностей республики. Врач Эмилия Гречаник рассказала, что казахские националисты заставили ее извиниться на камеру за общение на русском языке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что по закону препятствовать использованию русского языка в стране нельзя.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сначала власти страны не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на действия русофобов.