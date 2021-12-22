 

При сходе с путей поезда в метро Тегерана пострадали более 20 человек

22.12.2021, 10:18, Новости дня
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По меньшей мере 22 человека пострадали при сходе с путей поезда в метро Тегерана, один человек находится в критическом состоянии, информирует агентство Tasnim.

«По меньшей мере 22 человек пострадали, один в критическом состоянии, после… схода с путей поезда метро», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

At least 22 people have been injured, one in critical condition, after a Karaj-Tehran metro train derailed https://t.co/DmS3LKTS00

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) December 22, 2021

Ранее вагон сошел с рельсов в метро Нью-Йорка.



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