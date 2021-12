При сходе с путей поезда в метро Тегерана пострадали более 20 человек

По меньшей мере 22 человека пострадали при сходе с путей поезда в метро Тегерана, один человек находится в критическом состоянии, информирует агентство Tasnim.

«По меньшей мере 22 человек пострадали, один в критическом состоянии, после… схода с путей поезда метро», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

At least 22 people have been injured, one in critical condition, after a Karaj-Tehran metro train derailed https://t.co/DmS3LKTS00

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) December 22, 2021

