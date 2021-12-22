Суд отказал Тупицкому в иске к НАПК, которым он хотел признать незаконной проверку его декларации

Тупицкий просил суд признать действия НАПК по проверке его декларации за 2020 год противоправными. Он также хотел, чтобы НАПК не проводило проверку до тех пор, пока собрание судей КСУ не согласует порядок ее проведения.

Однако в суде решили, что истец не предоставил обоснованных оснований, которые могли бы подвергнуть сомнению начало проведения проверки. ОАСК отметил, что в случае отсутствия согласованного в КСУ порядка проверки декларации НАПК имеет право осуществлять ее в общем порядке.

“Учитывая вышесказанное, суд отказал истцу в удовлетворении его требований”, – говорится в сообщении.

Как отмечают “Українські новини”, НАПК проверило декларацию Тупицкого и выяснило, что экс-судья указал недостоверные данные о праве на землю в Крыму. Он задекларировал земельный участок площадью 126 м2, отметив тип права – собственность, а дату получения права – 19 июня 2018-го.

Однако согласно Госреестру вещевых прав на недвижимость, реестру прав собственности на недвижимое имущество и Государственному земельному кадастру, право собственности на этот объект недвижимости за Тупицким не зарегистрирован.

НАПК отметило, что получение или потеря права собственности на недвижимость, которое находится на временно оккупированной территории, осуществляется в соответствии с законодательством Украины за пределами временно оккупированных территорий. Таким образом, право собственности на землю Тупицким не было получено согласно украинскому законодательству.

Вместе с тем согласно пояснениям Тупицкого, он фактически получил этот земельный участок в пользование. НАПК по результатам проверки декларации Тупицкого не обнаружило признаков незаконного обогащения и необоснованности активов, а таким образом и уголовных и административных правонарушений.

Фото: ukranews.com

Фото: ukranews.com

Контекст:

Программа “Схемы” 28 октября 2020 года сообщила, что Тупицкий, который еще до аннексии Крыма владел земельным участком в Кореизе, в 2018 году купил небольшой участок земли по соседству, но не внес эту информацию в декларацию. Сам Тупицкий заявлял, что “не знал, как это сделать”.

1 октября 2020 года НАПК направило Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму. За такое нарушение НАПК должно вручить судье админпротокол. Однако 27 октября судьи КСУ проголосовали за признание неконституционным права НАПК выписывать административные протоколы. Таким образом, при рассмотрении этого вопроса Тупицкий имел конфликт интересов.

Поэтому в феврале 2021 года НАПК составило, а в марте направило в суд два административных протокола на Тупицкого по статьям о нарушении требований финансового контроля и нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В марте агентство составило третий протокол в отношении Тупицкого – он отменил заседание суда, на котором должны были рассматривать его проступок.

Голосеевский районный суд Киева 27 мая закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого

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